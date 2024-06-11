Наумов не считает шагом назад пост тренера вратарей в фарм-клубе АХЛ: «Мне сказали, что я начну работать в тренировочном лагере «Айлендерс»

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ АХЛ КХЛ Сергей Наумов Бриджпорт Хоккей

Сергей Наумов прокомментировал назначение тренером вратарей фарм-клуба «Айлендерс».

Специалист был назначен на должность тренера по вратарям в «Бриджпорте» – фарм-клубе «Айлендерс».

С 2018 по 2020 год Наумов работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.

– Расскажите о ваших обязанностях на новой должности в «Айлендерс».

– Пока не могу раскрыть никаких подробностей моей работы в «Айлендерс».

При подписании контракта мне сказали, что я начну работать в тренировочном лагере основной команды, а там уже будут смотреть по обстоятельствам.

Сейчас я жду от Лу Ламорелло информации, когда мы будем собираться.

Есть драфт, есть лагерь новичков, есть лагерь развития. Возможно, мне там нужно будет присутствовать. Но пока точной информации нет.

– Кто-то скажет, что должность тренера в фарм-клубе в АХЛ – это шаг назад. Вы как это видите?

– Абсолютно не так.

Какие критерии? Я свою работу оцениваю как работу с людьми, которые должны прогрессировать и выводить себя на новый уровень, и ты должен в этом участвовать, помогать в этом людям, – сказал Сергей Наумов.

1 комментарий
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Эти «кто-то скажет» лучше бы пить перестали и в интернетах позориться)

Хотя сейчас время для них замечательное, конечно
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