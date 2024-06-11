Дементьев про идею сократить число раундов на драфте НХЛ: «Для россиян – особенно хорошо. У команд появится возможность укомплектоваться свободными агентами»

Алексей Дементьев высказался о возможном сокращении количества раундов на драфте НХЛ.

Ранее появилась информация, что агенты предлагают сократить число раундов на драфте НХЛ с семи до четырех.

– Драфт нужен командам, чтобы закрепить права на лучших игроков.

При наличии большего количества хоккеистов без драфта появится больше возможностей для команд, находящихся в стадии перестройки, укомплектоваться неплохими свободными агентами.

– Для игроков из России это тоже будет плюс?

– Это будет плюс для всех, а для игроков из России – тем более.

Можно сказать, что для российских игроков это будет особенно хорошо, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.