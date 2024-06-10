Агенты предлагают сократить число раундов на драфте НХЛ с 7 до 4. Лига и профсоюз могут обсудить это в будущем (Эллиотт Фридман)

Теги НХЛ Драфт НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

Агенты предлагают сократить число раундов на драфте НХЛ с 7 до 4.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о позиции ряда агентов игроков. 

По их мнению, сокращение числа раундов на драфте принесет выгоды хоккеистам. Станет больше игроков, кто сможет подписывать контракты с клубами НХЛ по своему выбору. 

Также агенты считают, что выбор игрока в 6-м или 7-м раунде может стать определенным ярлыком и повлиять на его позиции в клубе и в лиге. 

Кроме того, в пример приводятся другие лиги, где число раундов на драфте меньше (НБА – 2 раунда) или такое же, но при большем числе игроков в составе (НФЛ – 7 раундов). 

Обсуждение числа раундов на драфте может стать частью переговоров о новом коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков. Текущее действует до завершения сезона-2025/26. 

Отметим, что ранее число раундов на драфте НХЛ неоднократно сокращалось. В последний раз это произошло в 2005 году, когда их стало 7 вместо 9. 

5 комментариев
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всё правильно. 7 раундов ерунда. 3-4 выбора в год должно хватить, плюс можно оценить работу скаутского бюро.
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+8
Хорошая идея. За пределами третьего раунда уже начинается ерунда, плюс это даёт свободу куче игроков самим выбирать клуб.
+6
-1
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Ответ Егор Параскун
Хорошая идея. За пределами третьего раунда уже начинается ерунда, плюс это даёт свободу куче игроков самим выбирать клуб.
Это в интересах популярных клубов (куда большинство стремится), а вы подумали о не популярных????
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Давно уже об этом думал. Классно будет, если так сделают
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