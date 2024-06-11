Ткачак, Тарасенко и другие хоккеисты «Флориды» отказались комментировать хит Драйзайтля против Баркова
Хоккеисты «Флориды» отказались комментировать силовой прием Леона Драйзайтля.
«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.
Капитан «Пантерс» Александр Барков досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от Леона Драйзайтля.
Хоккеисты команды не стали вдаваться в подробный комментарий данного эпизода.
«Без комментариев», – ответил форвард Владимир Тарасенко.
«Все произошло очень быстро, что я даже не заметил этого, но я надеюсь, что с Александром все в порядке, и надеюсь, что он чувствует себя лучше», – сказал нападающий Антон Лунделль.
«Я особо не разглядел момент», – заявил форвард Кайл Окпосо.
«У меня нет ответа или комментариев по этому поводу», – сказал нападающий Мэттью Ткачак.
До финала «Эдмонтон» реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего
, "заслужил"
у Ржевского спрашивают. поручик а что это вы все молчите и не танцуете?
мадам мы ночью покажем