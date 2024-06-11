Ткачак, Тарасенко и другие хоккеисты «Флориды» отказались комментировать хит Драйзайтля против Баркова

Хоккеисты «Флориды» отказались комментировать силовой прием Леона Драйзайтля.

«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Капитан «Пантерс» досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от .

Хоккеисты команды не стали вдаваться в подробный комментарий данного эпизода.

«Без комментариев», – ответил форвард .

«Все произошло очень быстро, что я даже не заметил этого, но я надеюсь, что с Александром все в порядке, и надеюсь, что он чувствует себя лучше», – сказал нападающий .

«Я особо не разглядел момент», – заявил форвард .

«У меня нет ответа или комментариев по этому поводу», – сказал нападающий Мэттью Ткачак.

До финала «Эдмонтон» реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего