Ткачак, Тарасенко и другие хоккеисты «Флориды» отказались комментировать хит Драйзайтля против Баркова

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Кайл Окпосо Владимир Тарасенко Александр Барков Леон Драйзайтль Мэттью Ткачак Антон Лунделль Хоккей

Хоккеисты «Флориды» отказались комментировать силовой прием Леона Драйзайтля.

«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» (4:1, 2-0) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Капитан «Пантерс» Александр Барков досрочно завершил игру в третьем периоде, получив травму после силового приема в голову от Леона Драйзайтля.

Хоккеисты команды не стали вдаваться в подробный комментарий данного эпизода.

«Без комментариев», – ответил форвард Владимир Тарасенко.

«Все произошло очень быстро, что я даже не заметил этого, но я надеюсь, что с Александром все в порядке, и надеюсь, что он чувствует себя лучше», – сказал нападающий Антон Лунделль.

«Я особо не разглядел момент», – заявил форвард Кайл Окпосо.

«У меня нет ответа или комментариев по этому поводу», – сказал нападающий Мэттью Ткачак.

До финала «Эдмонтон» реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего

14 комментариев
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ну раз нет комментариев, видать следующую игру Драйзайтль закончит досрочно
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надеюсь откомментируют немца по полной
, "заслужил"
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как в том анекдоте.
у Ржевского спрашивают. поручик а что это вы все молчите и не танцуете?
мадам мы ночью покажем
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Сейчас нет смысл мстить Драйзику, на кону кубок , а большинство у нефти очень опасное. Главное взять два матча, а закатать немца в лёд можно будет и в регулярке следующей.
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а следующем матче немца обязаны поломать, до конца серии, иначе матрацы так и будут по 2 минутки выписывать за откровенные удары локтём в голову ещё и в прыжке
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Хит ? Это грязь от бессилия. Наказывать надо за такое , денежно и надолго.
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Так же как Куликов в матче с Рейнжерс сыграл. Тут можно выписывать 5+10 и матча 3 дисквы
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при счёте 6-0 за 5 минут до конца 4 игры при 3-0 в серии - может и будут мстить Драйзу... а так смысла нет.
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Ответ Сергей Орлов
Никто не будет заниматься такой ерундой, рискуя получить пятиминутное меньшинство.
Драйза в след игре будут убивать.
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Ответ Сергей Орлов
Никто не будет заниматься такой ерундой, рискуя получить пятиминутное меньшинство.
Почему же, Мэтт вполне может прописать успокоительные немцу...
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Ответ Einfach Safari
Сейчас нет смысл мстить Драйзику, на кону кубок , а большинство у нефти очень опасное. Главное взять два матча, а закатать немца в лёд можно будет и в регулярке следующей.
Если немца выключить, большинство сильно испортится.
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Ответ Alex Redskin
а следующем матче немца обязаны поломать, до конца серии, иначе матрацы так и будут по 2 минутки выписывать за откровенные удары локтём в голову ещё и в прыжке
Помнится мне Куликова за такой же удар вообще ничего не дали
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