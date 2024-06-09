Коньков о Радулове: «Классное приобретение для «Локомотива». Это игрок, который не раз показывал, что может вести команду за собой»

Теги Локомотив Сергей Коньков Александр Радулов КХЛ Хоккей

Сергей Коньков прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Я считаю, это классное приобретение для «Локомотива». Александр станет той яркой личностью, тем лидером, на которого, во-первых, будут смотреть ребята, которые даже сейчас успешно начинают свой путь. И Радулов может показать те необходимые качества и поделиться опытом побед и преодоления.

И, в первую очередь, мы смотрим на него не как на лидера, а на того игрока, который может создать момент себе сам и в одиночку решить исход матча. Понятно, что сейчас обращают внимание на возраст, но в самоотдаче, в подготовке, в тренировочном процессе я ни разу не помню, чтобы у Радулова были проблемы.

Если он сохранит тот же высокий уровень энергии, то мастерство, которым он обладает, конечно же, это положительным образом скажется на «Локомотиве». Я считаю, что, вероятно, это будет ключевое приобретение для Ярославля в этом межсезонье.

Радулов – это тот игрок, который способен и не раз показывал, что может вести команду за собой. Поэтому здесь важно, чтобы он также адаптировался в коллективе, тренерский штаб сумел найти контакт с игроком, для того, чтобы он проявлял все свои самые лучшие качества, талант и потенциал.

Александр – тот человек, который всегда стремился побеждать. Поэтому я считаю, что это классная сделка», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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5 комментариев
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Сомнительное приобретение за огромные деньги за пенсионера.
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В Ак Барсе не стал а в Локо станет тем более ещё годик прибавился. Я думаю там распил был ведь большие бабки крутятся.
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Сделка возможно и вправду неплохая в некоторой степени.
Но едва ли нынешний А.Радулов способен стать для Локомотива игроком - локомотивом .
Привнести нечто полезное вполне способен, но 70млн за это перебор
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Либо пойдёт у него,либо развалит атмосферу изнутри.Только бы его Кэпом не назначили,ребята не поймут.
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