Коньков о Радулове: «Классное приобретение для «Локомотива». Это игрок, который не раз показывал, что может вести команду за собой»

Сергей Коньков прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Я считаю, это классное приобретение для « ». станет той яркой личностью, тем лидером, на которого, во-первых, будут смотреть ребята, которые даже сейчас успешно начинают свой путь. И Радулов может показать те необходимые качества и поделиться опытом побед и преодоления.

И, в первую очередь, мы смотрим на него не как на лидера, а на того игрока, который может создать момент себе сам и в одиночку решить исход матча. Понятно, что сейчас обращают внимание на возраст, но в самоотдаче, в подготовке, в тренировочном процессе я ни разу не помню, чтобы у Радулова были проблемы.

Если он сохранит тот же высокий уровень энергии, то мастерство, которым он обладает, конечно же, это положительным образом скажется на «Локомотиве». Я считаю, что, вероятно, это будет ключевое приобретение для Ярославля в этом межсезонье.

Радулов – это тот игрок, который способен и не раз показывал, что может вести команду за собой. Поэтому здесь важно, чтобы он также адаптировался в коллективе, тренерский штаб сумел найти контакт с игроком, для того, чтобы он проявлял все свои самые лучшие качества, талант и потенциал.

Александр – тот человек, который всегда стремился побеждать. Поэтому я считаю, что это классная сделка», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.