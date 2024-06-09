Владислав Кодола: «Колосов сказал, что уровень игры в КХЛ выше, чем в АХЛ. Не знаю, останется он там или вернется, у него есть сомнения»

Теги Филадельфия НХЛ АХЛ Динамо Минск КХЛ Барыс Лихай Вэлли Владислав Кодола Алексей Колосов Хоккей

Владислав Кодола прокомментировал отъезд Алексея Колосова в АХЛ.

В сезоне-2023/24 игроки вместе выступали за минское «Динамо».

«Я был очень удивлен, когда узнал про его отъезд. Нас уже распустили, сезон закончился, а он после завершения решил уехать. Раз пригласили, конечно, надо ехать и пробовать.

Я его, кстати, встретил недавно в банке, он уже вернулся из Америки. Поделился со мной впечатлениями. Сказал, что потренировался с «Флайерс» и поиграл несколько матчей в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс».

Он сказал, что уровень игры в Континентальной хоккейной лиги выше и лучше, чем в АХЛ. Не знаю, будет он там оставаться или вернется, у него есть сомнения.

Он очень хорошо провел прошлый сезон, может его себе в актив занести. Ему бы еще пару таких сезончиков в КХЛ провести, и уже станет элитным вратарем.

Я считаю, один сезон – не показатель. Поэтому еще пару хороших сезонов, и он сделает себе имя», – сказал форвард «Барыса» Владислав Кодола.

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