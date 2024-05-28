Байлсма назначен главным тренером «Сиэтла». Он возглавил клуб НХЛ впервые с сезона-2016/17

Теги Питтсбург НХЛ АХЛ Дэн Байлсма Сиэтл Коачелла Вэлли Хоккей

Дэн Байлсма возглавил «Сиэтл».

«Кракен» объявил о назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера.

Дэн Байлсма стал вторым главным тренером в истории «Сиэтла».

Он заменил Дэйва Хэкстола, который был уволен из «Сиэтла» по итогам сезона, в котором команда не вышла в плей-офф.

Байлсма возглавляет «Коачеллу» в АХЛ – фарм-клуб «Сиэтла». В прошлом сезоне он вывел команду в финал Кубка Колдера. В текущем сезоне клуб дошел до полуфинала, где сыграет с «Милуоки».

Специалист стал главным тренером клуба в НХЛ впервые с сезона-2016/17 – тогда он возглавлял «Баффало».

Байлсма также работал ассистентом главного тренера в «Детройте», а также тренировал «Питтсбург», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2009 году.

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