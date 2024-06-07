Тренер «Флориды» Иванов: «Бобровский спокоен. Тарасенко забьет, когда будет надо. Куликов дает быстроту в меньшинстве, делает много блок-шотов»

Тренер «Флориды» высказался об игровых качествах россиян в команде.

– Очень спокойно и уверенно в плей-офф выглядит . Такое впечатление, что он как поймал волну в прошлом Кубке, так с тех пор на ней и держится.

– Сто процентов. Это спокойствие видно и по его поведению, и по подготовке, и по действиям на льду, и по движениям. В прошлом году он получил определенный опыт именно в плей-офф и знает, как себя подготовить и что сделать перед игрой.

– Как я понимаю, брали в том числе благодаря его победному опыту в «Сент-Луисе» в 2019 году.

– Да.

– Владимир Тарасенко не нервничает из-за того, что маловато забивает?

– Нет. Он опытный человек и, если не идет что-то одно, делает для команды другую важную работу. Контролирует шайбу в углах, сохраняет ее, создает помеху противнику, чтобы шайба осталась в зоне.

В хоккее есть масса незаметных элементов, которые видят только люди внутри. Получается – забиваешь, нет – забивают другие. А когда надо будет – забьет.

– Морис говорил, что в меньшинстве велика роль .

– Естественно. Во-первых, он делает очень много блок-шотов, принимает шайбу на себя. Во-вторых, Дима – быстрый защитник, а меньшинство – это скорость.

Ты должен быстрее соперника ускориться к шайбе, создать помеху, чтобы она не лежала на клюшке противника и он не мог разыграть или нанести бросок без сопротивления. Быстрота любой работы – суть сегодняшней , и Куликов ее дает, – сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов.