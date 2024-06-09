Бобровский о шатауте против «Эдмонтона»: «Я здесь во славу Бога, а не ради себя. Без него я ничто. Я благодарен за эту возможность»
Сергей Бобровский поделился мыслями после матча плей-офф против «Эдмонтона».
Вратарь «Флориды» сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«Что касается сэйвов, я здесь во славу Бога, а не ради себя. Без него я ничто. Я просто благодарен за эту возможность и наслаждаюсь каждой секундой.
У них отличная атакующая команда. Это хороший вызов, и это была интересная игра»,– сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.