Бобровский о шатауте против «Эдмонтона»: «Я здесь во славу Бога, а не ради себя. Без него я ничто. Я благодарен за эту возможность»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ религия Хоккей

Сергей Бобровский поделился мыслями после матча плей-офф против «Эдмонтона».

Вратарь «Флориды» сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Что касается сэйвов, я здесь во славу Бога, а не ради себя. Без него я ничто. Я просто благодарен за эту возможность и наслаждаюсь каждой секундой. 

У них отличная атакующая команда. Это хороший вызов, и это была интересная игра»,– сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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1 комментарий
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Боб скала конечно, но он всегда был талантлив - заслужил
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