Дмитрий Губерниев: «Бобровский сейчас – лучший вратарь мира. Ему надо отдать третью «Везину», а если будет так дальше в финале играть, то и «Конн Смайт» вручить»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Губерниев Андрей Василевский Игорь Шестеркин Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

– Как вам итог первого матча финала Кубка Стэнли?

– «Флорида» сыграла именно как команда, хотя «Эдмонтон» ее перебросал. Но хорошо, когда у тебя есть не просто команда, а реальная банда. И в ней находится настоящий вожак. Я об игре Сергея Бобровского, которого признали первой звездой.

Это только начало серии, «Пантерс» ведут 1-0. Путь в плей-офф у «Флориды» был не таким уж простым, и посмотрим, как все сложится.

Но «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, дают за регулярный чемпионат. И как раз Бобровский номинирован на этот приз, как Тэтчер Демко и Коннор Хеллибак. Надеюсь, что впечатление от плей-офф это мнение укрепит, что Сергей сейчас – вновь лучший вратарь мира. И третью «Везину» ему надо отдать.

А если так будет дальше в финале играть, то и «Конн Смайт Трофи» ему нужно вручить, – приз самому ценному игроку.

Что еще важно, Бобровский – первопроходец в НХЛ. Раньше представить было нельзя, что российский вратарь возьмет «Везину». Но Боб это сделал, а за ним пошли Андрей Василевский, Игорь Шестеркин. И российская школа голкиперов уже считается лучшей в международном хоккее.

Я очень надеюсь, что Бобровский поднимет над головой Кубок Стэнли. И если НХЛ запрещает ему привозить чашу в Россию – ну что ж, Сергей, приезжай сам! Мы тебя любим, ценим, за тебя болеем, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Губерниев - главный профессионал о хоккее в НХЛ ! :)
Скоро Загитова подтянется :)
+11
-1
+10
Спасибо, Дима. За ценную информацию.
+3
0
+3
Вот тебя забыли спросить)
+2
0
+2
Губа очевидность
+2
0
+2
Почему эта хоккейно-пендоская новость на нашей патриотическо-биатлонной ветке?
+1
0
+1
НХЛ-на матч ТВ !
+1
0
+1
Эксперт во всех сферах спорта, как нам с ним повезло))
+1
0
+1
Так и вижу, как Губер проснулся в три часа, чтоб игру посмотреть.
+1
0
+1
Бобер тащил и спору нет! Но долго это будет продолжаться?! Нефть раза 3 один на один выбегала 🤣
+1
-1
0
Не дали выиграть Лос-Анджелесу, не дали выиграть Ванкуверу, не дали выиграть Далласу и Флориде не дадут выиграть, всё очевидно.
0
0
0
спортивный комментатор который рассказывает про счастливые и не счастливые стадионы а не про силу и мастерство спортсменов , должен сидеть на программе у Гузеевой вместо астролога , или лотерейные билеты продавать, кто счастливый вытянул тот и едет на соревнования и тренироваться не надо, Бьёрндален и Фуркад наверное с колдунами по всему миру выигрывали
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Губерниев - главный профессионал о хоккее в НХЛ ! :) Скоро Загитова подтянется :)
Тарасова вспомнит корни
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий