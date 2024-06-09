Дмитрий Губерниев оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

– Как вам итог первого матча финала Кубка Стэнли?

– « » сыграла именно как команда, хотя «Эдмонтон» ее перебросал. Но хорошо, когда у тебя есть не просто команда, а реальная банда. И в ней находится настоящий вожак. Я об игре Сергея Бобровского, которого признали первой звездой.

Это только начало серии, «Пантерс» ведут 1-0. Путь в плей-офф у «Флориды» был не таким уж простым, и посмотрим, как все сложится.

Но «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, дают за регулярный чемпионат. И как раз Бобровский номинирован на этот приз, как и . Надеюсь, что впечатление от плей-офф это мнение укрепит, что Сергей сейчас – вновь лучший вратарь мира. И третью «Везину» ему надо отдать.

А если так будет дальше в финале играть, то и «Конн Смайт Трофи» ему нужно вручить, – приз самому ценному игроку.

Что еще важно, Бобровский – первопроходец в НХЛ. Раньше представить было нельзя, что российский вратарь возьмет «Везину». Но Боб это сделал, а за ним пошли , . И российская школа голкиперов уже считается лучшей в международном хоккее.

Я очень надеюсь, что Бобровский поднимет над головой Кубок Стэнли. И если НХЛ запрещает ему привозить чашу в Россию – ну что ж, Сергей, приезжай сам! Мы тебя любим, ценим, за тебя болеем, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.