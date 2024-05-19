19-летний Каштанов о «СКА-Арене»: «Что-то на грани фантастики. Когда выходил на раскатку – глаза разбегались, а на гимне захватывало дух»

Артем Каштанов поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».

19-летний форвард провел за «Автомобилист» 12 матчей в минувшем Кубке Гагарина, включая одну игру против СКА в Санкт-Петербурге.

– Помните свои впечатления от «СКА-Арены» в четвертьфинале?

– Это было что-то на грани фантастики! Огромная арена была полностью заполнена болельщиками, на матчах было больше 22 тысяч зрителей. Когда выходил на раскатку – глаза разбегались, а на гимне просто захватывало дух.

Но при этом не скажу, что сама атмосфера в Петербурге была лучше, чем в Екатеринбурге. Считаю наших болельщиков лучшими по тому, как они болеют и переживают за команду, – сказал форвард «Автомобилиста» Артем Каштанов.