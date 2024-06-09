Бобровский после 3:0 с «Эдмонтоном»: «Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой. Интересно играть против элитных ребят»

Сергей Бобровский высказался после матча плей-офф против «Эдмонтона».

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят, и здесь приятная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой.

Это длинная серия. Мы собираемся перезагрузиться, перефокусироваться и подготовиться к следующей битве»,– сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.