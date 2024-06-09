Бобровский после 3:0 с «Эдмонтоном»: «Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой. Интересно играть против элитных ребят»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался после матча плей-офф против «Эдмонтона».

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

«Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят, и здесь приятная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой. 

Это длинная серия. Мы собираемся перезагрузиться, перефокусироваться и подготовиться к следующей битве»,– сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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12 комментариев
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Непроходимую плотину выстроил
+25
-1
+24
Бобровский сегодня реально тащил. Одних только выходов один в ноль штуки три было. Но вечно так продолжаться не может. Флориде нужно поменьше ошибаться в обороне и больше атаковать
+13
0
+13
Ответ Сульшер жги!
Комментарий скрыт
Ты чего такой агрессивный. Тебя бобры в детстве покусали)
+10
0
+10
Бобрик малорик!
+3
0
+3
Ответ Большое сердце Неймара
Ты чего такой агрессивный. Тебя бобры в детстве покусали)
Бобами подавился
+3
0
+3
Бобровский Сергей Андреевич!
Первая игра в финале - шатаут!
Флорида Бобрес!
После второй победы будет
Бобрида Бобрес!
После третьей -
Бобрида С. Бобрес!
После четвёртой на КС выгравируют:
Бобрида С. А. Бобрес!
Как вам!?
Ну хорошо, пусть будет -
Флорида С. А. Бобрес!!!!!
+5
-3
+2
Даешь Бобу Бидон, теперь ни у кого не возникает вопросов зачем ему выписали 10-ку
+2
0
+2
Ответ Данияр Мухамадеев
Комментарий скрыт
Обидно, да?))))) бывает...дальше ещё больнее будет
+1
0
+1
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