Бобровский после 3:0 с «Эдмонтоном»: «Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой. Интересно играть против элитных ребят»
Сергей Бобровский высказался после матча плей-офф против «Эдмонтона».
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
«Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят, и здесь приятная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой.
Это длинная серия. Мы собираемся перезагрузиться, перефокусироваться и подготовиться к следующей битве»,– сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Первая игра в финале - шатаут!
Флорида Бобрес!
После второй победы будет
Бобрида Бобрес!
После третьей -
Бобрида С. Бобрес!
После четвёртой на КС выгравируют:
Бобрида С. А. Бобрес!
Как вам!?
Ну хорошо, пусть будет -
Флорида С. А. Бобрес!!!!!