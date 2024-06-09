35-летний Бобровский – самый возрастной вратарь в истории НХЛ с шатаутом в 1-м матче финала

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Патрик Руа Хоккей

Сергей Бобровский – самый возрастной вратарь с шатаутом в 1-м матче финала НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0). 

Россиянин (35 лет 262 дня) стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, сыгравшим на ноль в первом матче финальной серии. 

Он превзошел достижение Патрика Руа (35 лет 233 дня, первый матч финала-2001 с «Нью-Джерси» – 5:0, 25 сэйвов). 

Никогда не списывайте Бобровского. В 35 он снова идет за Кубком Стэнли!

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3 комментария
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Бобровский Сергей Андреевич!
Первая игра в финале - шатаут!
Флорида Бобрес!
После второй победы будет
Бобрида Бобрес!
После третьей -
Бобрида С. Бобрес!
После четвёртой на КС выгравируют:
Бобрида С. А. Бобрес!
Как вам!?
Ну хорошо, пусть будет -
Флорида С. А. Бобрес!!
+3
-2
+1
Прекрасная новость с утра!
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ОЧЕНЬ радостно за Боба, но страшно за Пантер, с такой игрой, можно и отлететь) силовой хоккей конечно хороший показали, но как то раскатали их сегодня, два раза подряд так не выйдет. Боб тут просто в соло сегодня, надо делать выводы команде.
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