35-летний Бобровский – самый возрастной вратарь в истории НХЛ с шатаутом в 1-м матче финала
Сергей Бобровский – самый возрастной вратарь с шатаутом в 1-м матче финала НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
Россиянин (35 лет 262 дня) стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, сыгравшим на ноль в первом матче финальной серии.
Он превзошел достижение Патрика Руа (35 лет 233 дня, первый матч финала-2001 с «Нью-Джерси» – 5:0, 25 сэйвов).
Никогда не списывайте Бобровского. В 35 он снова идет за Кубком Стэнли!
Первая игра в финале - шатаут!
Флорида Бобрес!
После второй победы будет
Бобрида Бобрес!
После третьей -
Бобрида С. Бобрес!
После четвёртой на КС выгравируют:
Бобрида С. А. Бобрес!
Как вам!?
Ну хорошо, пусть будет -
Флорида С. А. Бобрес!!