35-летний Бобровский – самый возрастной вратарь в истории НХЛ с шатаутом в 1-м матче финала

Сергей Бобровский – самый возрастной вратарь с шатаутом в 1-м матче финала НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии с « » (3:0, 1-0).

Россиянин (35 лет 262 дня) стал самым возрастным голкипером в истории , сыгравшим на ноль в первом матче финальной серии.

Он превзошел достижение (35 лет 233 дня, первый матч финала-2001 с «Нью-Джерси» – 5:0, 25 сэйвов).

Никогда не списывайте Бобровского. В 35 он снова идет за Кубком Стэнли!