Бобровский делит с Набоковым 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (42)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский одержал 42-ю победу в плей-офф НХЛ и догнал Евгения Набокова.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0). 

В 88 матчах в плей-офф НХЛ за карьеру у 35-летнего россиянина стало 42 победы. 

Он догнал Евгения Набокова (42 победы в 86 играх) и делит с ним второе место среди российских вратарей в истории лиги. 

Лидирует Андрей Василевский из «Тампы» (66 в 115). 

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2 комментария
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Флорида сыграла в этом плей-офф 18 матчей, по итогам каждой игры НХЛ определяет трёх "звёзд", и в 16-ти из них игроки пантер становились звёздами той или иной величины:
11 раз - Бобровский
5 - Барков, Верхейги,
3 - Райнхарт
2 - Форслинг, Родригес, Монтур, Ткачук,
1 - Беннетт, Лундель, Тарасенко.

теперь по значимости "звёзд"
1-ой звездой матча становились:
Барков - 4 раза, Бобровский - 3, Верхейги - 2, Монтур, Форслинг, Райнхарт, Лундель - по 1.
во вторые звёзды попадали:
Бобровский - 4 раза, Райнхарт, Ткачук - по 2, Верхейги, Беннетт, Форслинг, Родригес
3-ью звезду получали:
Бобровский - 4 раза, Верхейги - 2, Барков, Тарасенко, Родригес, Монтур - по разу.
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Серёга так держать 💪💪💪
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