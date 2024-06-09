Бобровский делит с Набоковым 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (42)
Сергей Бобровский одержал 42-ю победу в плей-офф НХЛ и догнал Евгения Набокова.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
В 88 матчах в плей-офф НХЛ за карьеру у 35-летнего россиянина стало 42 победы.
Он догнал Евгения Набокова (42 победы в 86 играх) и делит с ним второе место среди российских вратарей в истории лиги.
Лидирует Андрей Василевский из «Тампы» (66 в 115).
11 раз - Бобровский
5 - Барков, Верхейги,
3 - Райнхарт
2 - Форслинг, Родригес, Монтур, Ткачук,
1 - Беннетт, Лундель, Тарасенко.
теперь по значимости "звёзд"
1-ой звездой матча становились:
Барков - 4 раза, Бобровский - 3, Верхейги - 2, Монтур, Форслинг, Райнхарт, Лундель - по 1.
во вторые звёзды попадали:
Бобровский - 4 раза, Райнхарт, Ткачук - по 2, Верхейги, Беннетт, Форслинг, Родригес
3-ью звезду получали:
Бобровский - 4 раза, Верхейги - 2, Барков, Тарасенко, Родригес, Монтур - по разу.