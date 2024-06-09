Бобровский делит с Набоковым 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (42)

Сергей Бобровский одержал 42-ю победу в плей-офф НХЛ и догнал Евгения Набокова.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

В 88 матчах в плей-офф за карьеру у 35-летнего россиянина стало 42 победы.

Он догнал (42 победы в 86 играх) и делит с ним второе место среди российских вратарей в истории лиги.

Лидирует Андрей Василевский из « » (66 в 115).