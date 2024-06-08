14 из 22 экспертов ESPN назвали «Флориду» фаворитом финала против «Эдмонтона»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Марк Мессье Пи Кей Суббан Хоккей

Эксперты ESPN уверены в победе «Флориды» над «Эдмонтоном».

«Пантерс» и «Ойлерс» проведут финальную серию Кубка Стэнли.

14 из 22 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Эдмонтон» в серии.

В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их прогнозы выглядят так: Марк Мессье отдал предпочтение «Эдмонтону» в семи матчах, Пи Кей Суббан предположил, что «Пантерс» победят в шести играх.

10 комментариев
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Шести матчах Флорида
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МакДи сказал "посмотрим". По мне, так пара Эдмонтон - Даллас выглядела, как минимум, не слабее финала Востока.
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Пару месяцев назад все эксперты ставили на чемпионство Локомотива.
Только тут не угадаешь, это финал, бывает всё.
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Эксперт Кожевников,Назаров и тренер пересмотревший 800 матчей НХЛ пока молчат
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Прогноз дело не благодарное. Но всё же 60/40 в пользу кошек.
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С моей точки зрения если Эдмонтон выиграет первый матч Флориде будет неимоверно тяжело спасти серию. Эдмонтон сейчас играет уже на кураже. А в целом в этом плей офф по нарастающей.
Пока отдаю предпочтение Флориде. Но ,если Эдмонтон возьмёт первую игру буду склоняться к их победе.
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