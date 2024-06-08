14 из 22 экспертов ESPN назвали «Флориду» фаворитом финала против «Эдмонтона»

Эксперты ESPN уверены в победе «Флориды» над «Эдмонтоном».

«Пантерс» и «Ойлерс» проведут финальную серию Кубка Стэнли.

14 из 22 экспертов ESPN считают, что « » обыграет « » в серии.

В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их прогнозы выглядят так: отдал предпочтение «Эдмонтону» в семи матчах, предположил, что «Пантерс» победят в шести играх.