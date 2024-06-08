14 из 22 экспертов ESPN назвали «Флориду» фаворитом финала против «Эдмонтона»
Эксперты ESPN уверены в победе «Флориды» над «Эдмонтоном».
«Пантерс» и «Ойлерс» проведут финальную серию Кубка Стэнли.
14 из 22 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Эдмонтон» в серии.
В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.
Их прогнозы выглядят так: Марк Мессье отдал предпочтение «Эдмонтону» в семи матчах, Пи Кей Суббан предположил, что «Пантерс» победят в шести играх.
Только тут не угадаешь, это финал, бывает всё.
Пока отдаю предпочтение Флориде. Но ,если Эдмонтон возьмёт первую игру буду склоняться к их победе.