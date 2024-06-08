Кадейкин о «Тракторе»: «Челябинск – хоккейная Мекка. Болельщики достаточно требовательные и ждут высоких результатов»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин высказался о переходе в «Трактор».

– Как проходили ваши переговоры с «Трактором»?

– Мы и в прошлом сезоне с «Трактором» разговаривали, поэтому поддерживали связь с Алексеем Владимировичем Волковым. Скажем так, держали друг друга в поле видения.

Когда сезон закончился и когда стало понятно, что в Питере я не останусь, то Волков позвонил и узнал о планах. Так потихоньку начали двигаться в сторону дальнейшего сотрудничества и подписания контракта. Ничего сверхъестественного не было, обычные рабочие моменты.

– Вы много лет играли матчи против «Трактора» в Челябинске, какое у вас сложилось мнение о клубе и о городе?

– Это амбициозная команда, которая не довольствуется малым. Понятно, что Челябинск – это хоккейный город: к «Трактору» приковано большое внимание, а болельщики достаточно требовательные и ждут высоких результатов. Со стороны такое ощущение сложилось.

Челябинск – хоккейная Мекка и будет интересно играть в такой атмосфере, когда повышенное внимание и давление, – сказал нападающий. 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хоккейная Мекка—Это Магнитогорск.
+1
-1
0
Ответ Xell
Хоккейная Мекка—Это Магнитогорск.
НХЛ
0
0
0
Ответ Xell
Хоккейная Мекка—Это Магнитогорск.
Питер)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий