Кадейкин о «Тракторе»: «Челябинск – хоккейная Мекка. Болельщики достаточно требовательные и ждут высоких результатов»

Александр Кадейкин высказался о переходе в «Трактор».

– Как проходили ваши переговоры с «Трактором»?

– Мы и в прошлом сезоне с «Трактором» разговаривали, поэтому поддерживали связь с Алексеем Владимировичем Волковым. Скажем так, держали друг друга в поле видения.

Когда сезон закончился и когда стало понятно, что в Питере я не останусь, то Волков позвонил и узнал о планах. Так потихоньку начали двигаться в сторону дальнейшего сотрудничества и подписания контракта. Ничего сверхъестественного не было, обычные рабочие моменты.

– Вы много лет играли матчи против « » в Челябинске, какое у вас сложилось мнение о клубе и о городе?

– Это амбициозная команда, которая не довольствуется малым. Понятно, что Челябинск – это хоккейный город: к «Трактору» приковано большое внимание, а болельщики достаточно требовательные и ждут высоких результатов. Со стороны такое ощущение сложилось.

Челябинск – хоккейная Мекка и будет интересно играть в такой атмосфере, когда повышенное внимание и давление, – сказал нападающий.