Александр Кадейкин: «Всегда стоишь перед выбором: набивать статистику и получать деньги или стремиться к результату. «Трактор» ставит максимальные задачи»

Александр Кадейкин объяснил решение перейти в «Трактор».

– Чем вас заинтересовало предложение именно «Трактора»?

– Надо идти туда, где в тебе больше заинтересованы. Если брать такую концепцию, то выбор очевиден.

«Трактор» был самым заинтересованным в подписании контракта. Выбор было сделать не так сложно.

– После неудачного сезона надеетесь на новый старт карьеры в « »?

– Можно сказать, что и какая-то перезагрузка происходит.

Понятно, что эмоции за этот год накопились, а у любого хоккеиста, выступающего на таком высоком уровне, есть спортивная злость и самолюбие. Теперь надо правильно их реализовать, выплеснуть в нужное русло.

– Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков после подписания контракта в качестве ваших преимуществ отметил высокие амбиции. Вы едете в Челябинск побеждать?

– Я и в прошлом сезоне, когда переходил в СКА, не скрывал, что хочется побороться за кубок.

Ты всегда стоишь перед выбором: или выбрать зону комфорта, сидеть на теплом месте, набивать статистику и получать деньги по контракту, или выходить из нее, претендовать на большее и стремиться к спортивному результату.

Несмотря на прошедший сезон, все равно хочется продолжить карьеру в клубе, который претендует на кубок.

«Трактор» – это тот клуб, который ставит максимальные задачи. В этом плане наши амбиции совпадают, – сказал .