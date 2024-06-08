Кадейкин о Ротенберге: «Требовательный, эмоциональный тренер. Хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельном моменте»

Теги СКА Трактор КХЛ Александр Кадейкин Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кадейкин рассказал о тренерских качествах Романа Ротенберга.

Нападающий перешел в «Трактор» из СКА, в котором провел минувший сезон КХЛ.

– Со СКА расстались в хороших отношениях?

– Конечно, мы расторгли контракт по обоюдному согласию, расстались спокойно. Каждый пошел своей дорогой.

Не могу говорить за клуб, но с моей стороны все спокойно. Никаких задних мыслей нет.

Какое у вас впечатление сложилось от Романа Ротенберга как от тренера?

– Роман Борисович – требовательный, эмоциональный тренер.

Он хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельно взятом моменте. Если давать такую краткую характеристику.

Часто у игроков просят высказать мнение об определенном тренере, но мне кажется, лучшую характеристику может дать журналист, пообщавшись лично с ним и узнав его видение, – сказал Александр Кадейкин.

16 комментариев
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По факту это изнежанный глупый избалованный блатной ребенок даже в свои сколько там
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Разве вы против него чего-то плохого скажите-конечно нет,вам же в лиге ещё играть.
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Ещё один решил лизнуть
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Тренер ахахаха, давай завязывай Кадейка.....
Все просто боятся что-то одыкватное сказать
про него....
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Глубже надо, глубже, Кадейкин.
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сам себя назначивший олигарх
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Выгнали поганой метлой,а говорит по мирному расстались.
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Знатно и корректно показал на истинное место претендента на величие во всем.
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шершавым задобрил😂
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В Тракторе такие лизуны не нужны. Давай лучше обратно к Козлову.
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Александр Кадейкин рассказал о тренерских качествах Романа Ротенберга.
– Какое у вас впечатление сложилось от Романа Ротенберга как от тренера?
– Роман Борисович – блатной тренер
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То, что он истерик, это мы поняли. Какие тренерские качества у сабжа?
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Кадэйкин: "Требовательный, эмоциональный тренер, проще говоря - самодур"
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Ответ Nikolay_exp
По факту это изнежанный глупый избалованный блатной ребенок даже в свои сколько там
И вообще ни разу не тренер
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Ответ Nikolay_exp
По факту это изнежанный глупый избалованный блатной ребенок даже в свои сколько там
Хз лет ))
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Ответ Валерий Шаламеев
сам себя назначивший олигарх
Комментарий удален модератором
Ответ Alexander Firsov
Комментарий удален модератором
а эти бывшие уважаемыми Третьяк и остальные им подпевают
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