Кадейкин о Ротенберге: «Требовательный, эмоциональный тренер. Хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельном моменте»

Александр Кадейкин рассказал о тренерских качествах Романа Ротенберга.

Нападающий перешел в « » из СКА, в котором провел минувший сезон .

– Со расстались в хороших отношениях?

– Конечно, мы расторгли контракт по обоюдному согласию, расстались спокойно. Каждый пошел своей дорогой.

Не могу говорить за клуб, но с моей стороны все спокойно. Никаких задних мыслей нет.

– Какое у вас впечатление сложилось от как от тренера?

– Роман Борисович – требовательный, эмоциональный тренер.

Он хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельно взятом моменте. Если давать такую краткую характеристику.

Часто у игроков просят высказать мнение об определенном тренере, но мне кажется, лучшую характеристику может дать журналист, пообщавшись лично с ним и узнав его видение, – сказал .