Кадейкин о Ротенберге: «Требовательный, эмоциональный тренер. Хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельном моменте»
Александр Кадейкин рассказал о тренерских качествах Романа Ротенберга.
Нападающий перешел в «Трактор» из СКА, в котором провел минувший сезон КХЛ.
– Со СКА расстались в хороших отношениях?
– Конечно, мы расторгли контракт по обоюдному согласию, расстались спокойно. Каждый пошел своей дорогой.
Не могу говорить за клуб, но с моей стороны все спокойно. Никаких задних мыслей нет.
– Какое у вас впечатление сложилось от Романа Ротенберга как от тренера?
– Роман Борисович – требовательный, эмоциональный тренер.
Он хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельно взятом моменте. Если давать такую краткую характеристику.
Часто у игроков просят высказать мнение об определенном тренере, но мне кажется, лучшую характеристику может дать журналист, пообщавшись лично с ним и узнав его видение, – сказал Александр Кадейкин.
Все просто боятся что-то одыкватное сказать
про него....
– Какое у вас впечатление сложилось от Романа Ротенберга как от тренера?
– Роман Борисович – блатной тренер