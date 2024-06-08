Кадейкин о сезоне в СКА: «Не могу занести себе в актив. Если ждете, что я буду говорить, что был недоволен и обижен, то не дождетесь»

Теги СКА Трактор КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин заявил, что не может занести в актив прошлый сезон в СКА.

Нападающий перешел в «Трактор» из СКА, в котором провел минувший сезон КХЛ.

– По итогам сезона журналисты включили вас в список разочарований. Как вы к этому относитесь?

– Нормально отношусь. Такая работа журналистов – поддерживать интерес к хоккею. Очевидно, что этот сезон я не могу занести себе в актив.

Если обсуждают, значит, к моей игре высокие ожидания, и это хорошо. В новом сезоне буду стараться их оправдать.

– Сейчас вы понимаете, что пошло не так в сезоне, какие ошибки были допущены?

– Конечно, были свои недочеты, что-то анализировал, но не так много я играл, чтобы так сильно копаться и разбираться в своей игре.

– Как вы относились к отправке в четвертое звено СКА?

– У меня всегда есть внутренний настрой: я хоккеист и человек подневольный, поэтому должен исполнять ту работу, которую на меня возлагают.

Если тренерский штаб решает, что я буду полезен в определенном звене и при определенном игровом времени, то окей, я должен это принять и на сто процентов все выполнить.

Если от меня ждете, что я буду говорить, что я был недоволен и обижен, то никогда этого не дождетесь.

Любые мои партнеры и тренеры это только подтвердят, – сказал Александр Кадейкин.

2 комментария
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Ну ещё бы ты про Ромку правду сказал. Гусев рискнул и тут же был обвинён в употреблении пива в обьеме жд цистерны
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Да ребята, гоните этого бездаря- выскочку куда подальше! Вы все для него расходный материал, хотя он и косит под демократа.Прошедший сезон уже показал это.
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