Защитник «Трактора» Щучинов: «Демидов не сможет играть в КХЛ как в МХЛ. Его поймают на силовой прием – это может сказаться психологически»

Теги СКА Трактор КХЛ МХЛ Белые Медведи СКА-1946 Кубок Харламова Матвей Мичков Иван Демидов Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов высказался о перспективах игры Ивана Демидова в КХЛ.

В прошедшем сезоне «Белые Медведи» проиграли «СКА-1946» (1-4 в серии) в полуфинале Кубка Харламова.

– В серии против «СКА-1946» ощущалось, что ворота соперника защищает вратарь из КХЛ?

– Да, он часто выручал «СКА-1946». Однако я не видел разницы между Русланом Хажеевым и Павлом Мойсевичем.

Они голкиперы примерно одного плана. Оба надежно играли в воротах, просто кому-то больше повезло, а кому-то меньше.

– Помимо везения, какие факторы решили исход той серии?

– Реализация. Соперник, в отличие от нас, реализовал свои моменты. У нас тоже было достаточно шансов, но мы их не использовали.

– По игре Ивана Демидова было видно, что он хоккеист уровня КХЛ?

– Демидов не сможет играть в КХЛ так, как в молодежке.

Рано или поздно его все равно поймают на силовой прием. Это может психологически сказаться.

Про него все время пишут, сравнивают с Матвеем Мичковым. В плей-офф нам просто нужно было сыграть с Демидовым поближе, вот и все, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.

2 комментария
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Так почему не сыграли поближе, раз это просто?))
+3
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+3
Ответ Pronger
Так почему не сыграли поближе, раз это просто?))
Пожалели просто
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