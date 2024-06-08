Жена Каменева: «Запад не загнивает, как говорят по телевизору. У них все супер. Бездомных и мигрантов много, но они тебя не трогают, есть мусор, но меня не смущало»

Жена Владислава Каменева поделилась мыслями о Европе.

«Про все прелести Европы я вам рассказала и показала, но хочу еще написать несколько наблюдений:

1. Мы не брали с собой почти ничего брендового и все украшения сняли, в Европе могут своровать даже из отеля, поэтому для своего спокойствия я оставила почти все дома. Даже обручальное кольцо заменила на кольцо за 1000 рублей.

2. Есть магазины, которые не принимают наличку, только карту.

3. На улицах правда много бездомных и мигрантов, но если не обращать на них внимания и не гулять ночью, они тебя никак не трогают.

4. За все три недели никто на нас косо не смотрел и слова плохого не сказал, когда узнавали что мы русские, но когда спрашивают «Where are u from?» чувствуешь некое волнение, как отреагируют.

5. В Европе стало дорого, прям заметно. Поэтому не жалуйтесь, когда узнаете цены в Lime. По нашему курсу там тоже не очень приятно, даже в Заре.

6. Хочу, может, кого-то расстроить, но Запад не загнивает, как говорят по телевизору, у них все супер там. Живут и радуются жизни.

7. Да, есть мусор, но я настолько наслаждалась красотой, что меня это никак не смущало.

8. Очень много красивых мужчин, особенно в Италии, особенно местная полиция, а вот с женщинами проблема. Мы увидели красивых и ухоженных только в Париже.

9. Мы брали экскурсию только в паре городов, во всех остальных я забивала главные достопримечательности и мы просто гуляли, так иногда намного больше можешь узнать город.

10. Но! Если вы берете экскурсию, бронируйте заранее и изучайте личную страницу экскурсовода. Нам два раза повезло, а на третий мы чуть не уснули во время прогулки с гидом», – написала Татьяна, супруга форварда ЦСКА Владислава Каменева.

Каменев с женой посетили Disneyland в Париже: «Мы снова были детьми, которые кайфуют от всего»