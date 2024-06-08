Жена Каменева: «Запад не загнивает, как говорят по телевизору. У них все супер. Бездомных и мигрантов много, но они тебя не трогают, есть мусор, но меня не смущало»

Теги ЦСКА КХЛ Владислав Каменев Татьяна Каменева Хоккей

Жена Владислава Каменева поделилась мыслями о Европе.

«Про все прелести Европы я вам рассказала и показала, но хочу еще написать несколько наблюдений:

1. Мы не брали с собой почти ничего брендового и все украшения сняли, в Европе могут своровать даже из отеля, поэтому для своего спокойствия я оставила почти все дома. Даже обручальное кольцо заменила на кольцо за 1000 рублей.

2. Есть магазины, которые не принимают наличку, только карту.

3. На улицах правда много бездомных и мигрантов, но если не обращать на них внимания и не гулять ночью, они тебя никак не трогают.

4. За все три недели никто на нас косо не смотрел и слова плохого не сказал, когда узнавали что мы русские, но когда спрашивают «Where are u from?» чувствуешь некое волнение, как отреагируют.

5. В Европе стало дорого, прям заметно. Поэтому не жалуйтесь, когда узнаете цены в Lime. По нашему курсу там тоже не очень приятно, даже в Заре.

6. Хочу, может, кого-то расстроить, но Запад не загнивает, как говорят по телевизору, у них все супер там. Живут и радуются жизни.

7. Да, есть мусор, но я настолько наслаждалась красотой, что меня это никак не смущало.

8. Очень много красивых мужчин, особенно в Италии, особенно местная полиция, а вот с женщинами проблема. Мы увидели красивых и ухоженных только в Париже.

9. Мы брали экскурсию только в паре городов, во всех остальных я забивала главные достопримечательности и мы просто гуляли, так иногда намного больше можешь узнать город.

10. Но! Если вы берете экскурсию, бронируйте заранее и изучайте личную страницу экскурсовода. Нам два раза повезло, а на третий мы чуть не уснули во время прогулки с гидом», – написала Татьяна, супруга форварда ЦСКА Владислава Каменева.

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16 комментариев
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Дорогие вещи не брать, вечером не выходить, много грязи но вы не смотрите туда... А так у них все прекрасно. Ну, да, согласен )
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Откройте этой барышне суровую правду жизни - практически везде, за исключением самых экстремальных мест планеты, всё будет супер, если:
а) У тебя есть деньги
б) "Не гулять по ночам"
в) "Не обращать внимание" на мусор, дороговизну, мигрантов и бомжей, т.е. на те пункты, которые она перечислила
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но в отелях воруют
и ночью ходить нельзя. бездомные ограбыт:)
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Спасибо за ценную информацию.
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В иноагенты её! Кожева, Плющев, Михайлов, Назаров (Ларин, в общем) - куда смотрите? Срочно осудить!
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Ответ Dmitriy Vin
Дорогие вещи не брать, вечером не выходить, много грязи но вы не смотрите туда... А так у них все прекрасно. Ну, да, согласен )
С языка сняли) осталось только добавить - что женщин красивых нет)
Я, конечно, никогда не считал что Запад загнивает. Но вот у нее, описание с выводом - как-то не особо совпадает)
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Каменев, служить
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Ну хорошо хоть никто опять не бежал за ней и не орал "классные сиськи!"
Теперь на спорте филиал инсты жены хоккеиста, блиаа....
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Шестой пункт вообще из логики не вытекает,что она ранее писала😶
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В Европе стало дорого... по нашему курсу😏
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Да быть такого не может
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Открытым текстом сказала, что у нас врут по телевизору! Не подумала об опасности или смелая?
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В России в центре многих городов вполне можно и ночью гулять, ну и с обручальным кольцом во время поездок можно обойтись без таких заморочек. Хотя миграционная проблема, влияющая на безопасность, есть и у нас.
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