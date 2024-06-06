Ротенберг о 4-м месте СКА в рейтинге самых эффективных клубов от Forbes: «Нет предела совершенству. Надо работать так, чтобы обогнать конкурентов»
Роман Ротенберг высказался о рейтинге Forbes.
Ранее Forbes составил рейтинг 25 самых эффективных российских клубов, где СКА занял четвертое место. Среди хоккейных команд СКА признан самым эффективным.
«Четвертое место среди всех клубов – это очень серьезное достижение, мы проделали хорошую работу. Радует, что это независимая оценка.
Нет предела совершенству, надо работать так, чтобы догнать и обогнать всех конкурентов. Это новый вызов для нас», – сказал тренер СКА.
Учитесь !:)))