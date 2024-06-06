Ротенберг о 4-м месте СКА в рейтинге самых эффективных клубов от Forbes: «Нет предела совершенству. Надо работать так, чтобы обогнать конкурентов»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о рейтинге Forbes.

Ранее Forbes составил рейтинг 25 самых эффективных российских клубов, где СКА занял четвертое место. Среди хоккейных команд СКА признан самым эффективным.

«Четвертое место среди всех клубов – это очень серьезное достижение, мы проделали хорошую работу. Радует, что это независимая оценка.

Нет предела совершенству, надо работать так, чтобы догнать и обогнать всех конкурентов. Это новый вызов для нас», – сказал тренер СКА.

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6 комментариев
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Спортс ,ты зае с Борей)Ничего против питерских болел не имею ,но задолбало .За свой клуб топлю со времён суперлиги .И помню,как СКА Михайлова ,всегда был в опе(вне по).,как и ЦСКА ,которое распадалось на два клуба .Драли всех Динамо,Лада ,ММГ,в основном.Это Я к тому ,что ,если в наших реалиях хоккея ,есть бабло ,то любой,абсолютной любой клуб,с абсолютно любым ГМ и тренером ,будет чемпионом и крутить понты .Поэтому ,нам до НХЛ далеко ,хотя могли бы сделать достойную альтернативу ,но делают все,ради лозунгов,для защиты своей .опы. Надоели эти показушные базары .Особенно от человека ,который далек от хоккея .Просто папа "друг "Президента .
+1
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Вот так - шаг за шагом - Ротенберг построил самый эффективный хоккейный клуб России.
Учитесь !:)))
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Ротенберг: "Где этот ваш бостон?"
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Первые 3 кто?
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