Ротенберг о 4-м месте СКА в рейтинге самых эффективных клубов от Forbes: «Нет предела совершенству. Надо работать так, чтобы обогнать конкурентов»

Роман Ротенберг высказался о рейтинге Forbes.

Ранее Forbes составил рейтинг 25 самых эффективных российских клубов, где СКА занял четвертое место. Среди хоккейных команд СКА признан самым эффективным.

«Четвертое место среди всех клубов – это очень серьезное достижение, мы проделали хорошую работу. Радует, что это независимая оценка.

Нет предела совершенству, надо работать так, чтобы догнать и обогнать всех конкурентов. Это новый вызов для нас», – сказал тренер СКА.