«Трактор» будет готовиться к сезону в Челябинске. Команда сыграет на двух турнирах в межсезонье

«Трактор» опубликовал план предсезонной подготовки.

Основную подготовку к сезону-2024/25 команда проведет в Челябинске.

Также « » запланировал участие в двух летних турнирах – Мемориале Виктора Блинова в Омске и домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

1 августа команда выйдет из отпуска и пройдет медицинский осмотр.

1-19 августа пройдет учебно-тренировочный сбор в Челябинске.

С 20 по 24 августа «Трактор» будет участвовать в Мемориале Виктора Блинова.

27-30 августа состоится Кубок губернатора Челябинской области.

С 31 августа по 3 сентября команда будет готовиться к старту регулярного чемпионата в Челябинске.