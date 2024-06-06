«Трактор» будет готовиться к сезону в Челябинске. Команда сыграет на двух турнирах в межсезонье
«Трактор» опубликовал план предсезонной подготовки.
Основную подготовку к сезону-2024/25 команда проведет в Челябинске.
Также «Трактор» запланировал участие в двух летних турнирах – Мемориале Виктора Блинова в Омске и домашнем Кубке губернатора Челябинской области.
1 августа команда выйдет из отпуска и пройдет медицинский осмотр.
1-19 августа пройдет учебно-тренировочный сбор в Челябинске.
С 20 по 24 августа «Трактор» будет участвовать в Мемориале Виктора Блинова.
27-30 августа состоится Кубок губернатора Челябинской области.
С 31 августа по 3 сентября команда будет готовиться к старту регулярного чемпионата в Челябинске.