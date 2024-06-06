«Трактор» будет готовиться к сезону в Челябинске. Команда сыграет на двух турнирах в межсезонье

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«Трактор» опубликовал план предсезонной подготовки.

Основную подготовку к сезону-2024/25 команда проведет в Челябинске.

Также «Трактор» запланировал участие в двух летних турнирах – Мемориале Виктора Блинова в Омске и домашнем Кубке губернатора Челябинской области.

1 августа команда выйдет из отпуска и пройдет медицинский осмотр.

1-19 августа пройдет учебно-тренировочный сбор в Челябинске.

С 20 по 24 августа «Трактор» будет участвовать в Мемориале Виктора Блинова.

27-30 августа состоится Кубок губернатора Челябинской области.

С 31 августа по 3 сентября команда будет готовиться к старту регулярного чемпионата в Челябинске.

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