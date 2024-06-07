Аверин покинул «Локомотив». Форвард провел 12 сезонов в команде

Егор Аверин покинул «Локомотив» после 12 сезонов в команде.

Клуб объявил об уходе 34-летнего нападающего.

«Хоккейный клуб « » благодарит нападающего за многолетнюю игру в составе нашей команды. В 2012 году Егор стал одним из первых, кто пополнил состав возрождаемой команды «Локомотив». С тех пор хоккеист верой и правдой служил нашему клубу 12 сезонов.

За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе «гол+пас» (248). Егор Аверин – серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов КХЛ вместе с «Локомотивом».

Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» – говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Аверин провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (2+0) очка. В октябре он получил серьезную травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

В розыгрыше Кубка Гагарина он вернулся на лед и провел 12 матчей, в которых забросил 1 шайбу.