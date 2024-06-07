Аверин покинул «Локомотив». Форвард провел 12 сезонов в команде
Егор Аверин покинул «Локомотив» после 12 сезонов в команде.
Клуб объявил об уходе 34-летнего нападающего.
«Хоккейный клуб «Локомотив» благодарит нападающего Егора Аверина за многолетнюю игру в составе нашей команды. В 2012 году Егор стал одним из первых, кто пополнил состав возрождаемой команды «Локомотив». С тех пор хоккеист верой и правдой служил нашему клубу 12 сезонов.
За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе «гол+пас» (248). Егор Аверин – серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов КХЛ вместе с «Локомотивом».
Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» – говорится в сообщении клуба.
В минувшем сезоне Аверин провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (2+0) очка. В октябре он получил серьезную травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.
В розыгрыше Кубка Гагарина он вернулся на лед и провел 12 матчей, в которых забросил 1 шайбу.
А вообще такое чувство что в родном Омске скоро очутится он
достойно уважения.......