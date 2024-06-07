Аверин покинул «Локомотив». Форвард провел 12 сезонов в команде

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Егор Аверин покинул «Локомотив» после 12 сезонов в команде.

Клуб объявил об уходе 34-летнего нападающего.

«Хоккейный клуб «Локомотив» благодарит нападающего Егора Аверина за многолетнюю игру в составе нашей команды. В 2012 году Егор стал одним из первых, кто пополнил состав возрождаемой команды «Локомотив». С тех пор хоккеист верой и правдой служил нашему клубу 12 сезонов.

За это время Аверин стал рекордсменом команды в КХЛ по количеству игр (630), количеству заброшенных шайб (118) и набранных очков по системе «гол+пас» (248). Егор Аверин – серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов КХЛ вместе с «Локомотивом».

Егор, спасибо за этот яркий отрезок карьеры и наши общие победы! Желаем удачи!» – говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Аверин провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 2 (2+0) очка. В октябре он получил серьезную травму, из-за которой пропустил большую часть сезона.

В розыгрыше Кубка Гагарина он вернулся на лед и провел 12 матчей, в которых забросил 1 шайбу.

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5 комментариев
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Спасибо Егору за игру и годы проведенные в Локомотиве! Пришел в очень трудное время и был тем, кто возвращал наш клуб в лидеры. Лучший бомбардир Локомотива в КХЛ. Сдел очень много! И два финала конференции и брозовые медали КХЛ, финал КХЛ и серебряная медаль. Очень жаль, что уходит без кубка, а он заслужил его. Я очень надеялся, что уйдет на победной ноте, но не сложилось. Много чего было и я очень много его критиковал последние годы и называл пассажиром,как мне казалось. Но судя по последним двум сезонам я понимаю, что возможно травмы начали мучать его раньше. После травм выходил и был не хуже других. Но мы забудем последние сезоны и запомним его лучшую игру! Спасибо Егор за все! Здоровья, удачи и я буду рад если карьера продолжится. И знаете, скажу честно, если он когда нибудь забьет гол в ворота Локо, то я буду ему аплодировать! Вот теперь точно я назову его Легендой Локомотива.
+13
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Спасибо за игру, Егор
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0
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Ярославец75, открывай шампанское))))))
А вообще такое чувство что в родном Омске скоро очутится он
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Удачи Егор в дальнейшем......12 сезонов это
достойно уважения.......
+1
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