Никитин о том, что «Локомотив» претендовал на Григоренко: «Тут как в карты играешь – если какой-то нет, какой смысл ее ждать? Вот мы и взяли карту Радулова»
Игорь Никитин высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».
– «Локомотив» покинул Сергей Андронов – вожак, капитан, лидер раздевалки. Вы видите Радулова в этой роли?
– Это тоже фактор. Лидеры же бывают разными, и Андронов – конкретный пример. Серега очень многое сделал для «Локомотива». Кто-то этого может не замечать. Но я как человек изнутри все знаю, что Сергей внес неоценимый вклад в общее дело.
Саня ему противоположность в плане энергетики, она у него другая. Но этих ребят объединяет то, что они готовы все отдать ради победы.
У меня такое было в ЦСКА, где Андронов и Никита Нестеров – два совершенно разных типажа. Однако когда речь заходила о победах, то они становились неразлучными. Тут вопрос, как эти полюсы использовать, но это уже задача тренерского штаба.
– Месяц назад «Локомотив» претендовал и на Михаила Григоренко. Нельзя ведь сказать, что Радулова взяли на его место?
– Я ведь и Мишу хорошо знаю, его сильные стороны понимаю. Немножко другой типаж, и конечно же, Радулов не вместо Григоренко. Каждый сам по себе большой самобытный хоккеист.
Но тут как в карты играешь – если у тебя какой-то карты нет, то какой смысл ее ждать? Ты пытаешься выиграть другой картой. Вот мы и взяли карту Радулова, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Но ВСЕ МЫ понимаем КОГО и КАК выбрал Григоренко.