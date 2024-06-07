Никитин о том, что «Локомотив» претендовал на Григоренко: «Тут как в карты играешь – если какой-то нет, какой смысл ее ждать? Вот мы и взяли карту Радулова»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Андронов Александр Радулов КХЛ Никита Нестеров Михаил Григоренко Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

– «Локомотив» покинул Сергей Андронов – вожак, капитан, лидер раздевалки. Вы видите Радулова в этой роли?

– Это тоже фактор. Лидеры же бывают разными, и Андронов – конкретный пример. Серега очень многое сделал для «Локомотива». Кто-то этого может не замечать. Но я как человек изнутри все знаю, что Сергей внес неоценимый вклад в общее дело.

Саня ему противоположность в плане энергетики, она у него другая. Но этих ребят объединяет то, что они готовы все отдать ради победы.

У меня такое было в ЦСКА, где Андронов и Никита Нестеров – два совершенно разных типажа. Однако когда речь заходила о победах, то они становились неразлучными. Тут вопрос, как эти полюсы использовать, но это уже задача тренерского штаба.

– Месяц назад «Локомотив» претендовал и на Михаила Григоренко. Нельзя ведь сказать, что Радулова взяли на его место?

– Я ведь и Мишу хорошо знаю, его сильные стороны понимаю. Немножко другой типаж, и конечно же, Радулов не вместо Григоренко. Каждый сам по себе большой самобытный хоккеист.

Но тут как в карты играешь – если у тебя какой-то карты нет, то какой смысл ее ждать? Ты пытаешься выиграть другой картой. Вот мы и взяли карту Радулова, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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3 комментария
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Григоренко -однозначно был бы лучшим вариантом чем РАДУЛОВ.

Но ВСЕ МЫ понимаем КОГО и КАК выбрал Григоренко.
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Карты, напёрстки похоже знает в этом толк.
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