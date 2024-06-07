Черных о перспективах Радулова в «Локомотиве»: «Может, продлим контракт в течение сезона. Посмотрим, как все будет складываться»

Теги Локомотив Александр Радулов КХЛ Александр Черных ТАСС Хоккей

Агент Александра Радулова прокомментировал переход форварда в «Локомотив».

«Общались с тремя-четырьмя клубами, в том числе и с «Локомотивом». Александр в течение трех-четырех дней определялся с выбором, общался с представителем «Локомотива» и принял решение, что видит себя в этой команде.

Дальше мы уже делали свою работу. По финансовым вопросам было понимание и у «Локомотива», и у нас, никаких сложностей не было», – сказал агент Александр Черных.

Черных также ответил на вопрос о перспективах игрока в клубе.

«Посмотрим, как все будет складываться. А дальше уже определимся, может, продлим контракт в течение сезона», – отметил агент.

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1 комментарий
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Сомневаюсь. Откатает сезон на чилле, возьмёт свои 70 лямов и уедет дальше
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