Никитин о том, чем Радулов поможет «Локомотиву»: «Мастерство. Жажда победы, что всегда отличало Саню, рабочая этика, энергетика»

Теги Локомотив Игорь Никитин Александр Радулов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин рассказал, чем Александр Радулов поможет «Локомотиву».

– Расскажите, чем вам поможет Радулов и чем вы ему поможете?

– Мастерство – однозначно. Жажда победы, что всегда отличало Саню, рабочая этика… И я знаю, как он тренируется. Конечно же, энергетика.

И я говорю не только о хоккейных, но и просто человеческих эмоциях, которые могут дать импульс в игре. Я считаю, нам это все нужно. Не могу сказать прям, что нам этого не хватало. Но таких игроков, как Радулов, в нашей лиге – единицы.

В то же время, и мы это вместе обсуждали, я считаю, что Саня должен оставаться самим собой, конечно же, но быть одним из пазлов в «Локомотиве». Потому что команда у нас выросла, многие ребята уже выходят на лидирующие позиции. И перед ними будет хороший пример.

С другой стороны, ребята у нас достаточно самостоятельные. Они уже зарекомендовали себя, чтобы являться тоже движущей силой. И это может быть важным фактором. Потому что Саньке скоро уже 38 лет. При всем уважении, физиологию не обманешь.

Поэтому нам нужен обоюдовыгодный процесс: Саня и команда должны быть неразлучны, в одной спайке, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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