Артем Батрак: «Радулов еще может дать огня. Не считаю, что он сдулся, плохо играет. В прошлом сезоне весь «Ак Барс» был такой»

Теги Ак Барс Локомотив Игорь Никитин Александр Радулов КХЛ Артем Батрак Хоккей

Артем Батрак прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Я не считаю, что Радулов сдулся, что Радулов плохо играет. Думаю, что в прошлом сезоне так или иначе весь «Ак Барс» был такой. То есть Радулов все еще может дать огня, но вопрос, сколько там у него этого огня осталось и сколько в топку «Локомотива» он может подкинуть. Я думаю, что нормально.

Учитывая такую правильность команды, в Ярославле, пожалуй, и нужен отвязный Радулов. У «Локомотива» мы можем найти лидеров по игре, но там все примерно одного высокого уровня, никто несильно хуже и никто несильно лучше, и эмоции у всех как будто бы одинаковые. А Радулов может это разбавить или добавить «Локомотиву» какой-то неправильности. И, наверное, это то, что команде и не хватало в последние годы.

Плюс главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, насколько я помню, работал с ним в ЦСКА, поэтому по идее проблем не должно быть.

Я не жду от Радулова много очков, как в принципе от любого игрока в «Локомотиве», там никто много не набирает. Если стиль игры Никитина не поменяется, а я думаю, что не поменяется.

В общем, Радулов в «Локомотиве» – это очень интересно и достаточно серьезная доля внимания, которого, на мой взгляд, не хватает к команде за пределами Ярославля», – сказал комментатор Артем Батрак.

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