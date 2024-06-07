Канарейкин о Радулове в «Локомотиве»: «Многие клубы надеются, что опыт принесет результат. Только «Металлург» остается верен себе. Там вера в молодых ребят»

Теги Металлург Мг Локомотив Федор Канарейкин Сергей Андронов Александр Радулов КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин поделился мыслями о переходе Александра Радулова в «Локомотив».

Заслуженный тренер России высказался о том, будет ли прогрессировать ярославский клуб после перехода форварда.

«Трудно сказать, как будет балансировать команда. Уход Андронова, приход Радулова… Это основополагающие игроки и большие личности. Поэтому ставка делается на опыт. Сейчас все команды заостряются на этом моменте.

Видим, что многие клубы надеются, что опыт должен принести результат. Только Магнитогорск остается верен себе. Там вера в молодых, амбициозных ребят», – сказал Федор Канарейкин.

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