Гребенкин о психологе в «Торонто»: «Это нормальная практика в НХЛ. КХЛ рано или поздно тоже придет к этому»

Никита Гребенкин поделился впечатлениями от «Торонто».

– В « » русские ребята вас тепло приняли?

– Да, и хорошо встретили. Мы ходили на ужин, даже несколько раз ходили. Мне рассказали про быт, подсказали нюансы, которые в будущем будут мне важны.

– Вас поразил уровень профессионализма в «Торонто»? Самсонов мне рассказывал, что в клубе даже личный парикмахер есть, про психологов молчу.

– Про парикмахера я не знаю, а психологи – это вообще нормальная практика в клубах . Наша лига рано или поздно тоже придет к этому.

– Как вам Торонто?

– Понравился. Ходил по несколько часов в день гулял, потом спал, шел на ужин. В общем, ничего интересного, – сказал 21-летний форвард, заключивший контракт с «Торонто» после завоевания Кубка Гагарина с «Металлургом».