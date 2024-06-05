Гребенкин о психологе в «Торонто»: «Это нормальная практика в НХЛ. КХЛ рано или поздно тоже придет к этому»
Никита Гребенкин поделился впечатлениями от «Торонто».
– В «Торонто» русские ребята вас тепло приняли?
– Да, Самсонов и Любушкин хорошо встретили. Мы ходили на ужин, даже несколько раз ходили. Мне рассказали про быт, подсказали нюансы, которые в будущем будут мне важны.
– Вас поразил уровень профессионализма в «Торонто»? Самсонов мне рассказывал, что в клубе даже личный парикмахер есть, про психологов молчу.
– Про парикмахера я не знаю, а психологи – это вообще нормальная практика в клубах НХЛ. Наша лига рано или поздно тоже придет к этому.
– Как вам Торонто?
– Понравился. Ходил по несколько часов в день гулял, потом спал, шел на ужин. В общем, ничего интересного, – сказал 21-летний форвард, заключивший контракт с «Торонто» после завоевания Кубка Гагарина с «Металлургом».