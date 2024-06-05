Гребенкин о психологе в «Торонто»: «Это нормальная практика в НХЛ. КХЛ рано или поздно тоже придет к этому»

Теги Торонто НХЛ КХЛ Илья Любушкин психология Илья Самсонов Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин поделился впечатлениями от «Торонто».

– В «Торонто» русские ребята вас тепло приняли?

– Да, Самсонов и Любушкин хорошо встретили. Мы ходили на ужин, даже несколько раз ходили. Мне рассказали про быт, подсказали нюансы, которые в будущем будут мне важны.

– Вас поразил уровень профессионализма в «Торонто»? Самсонов мне рассказывал, что в клубе даже личный парикмахер есть, про психологов молчу.

– Про парикмахера я не знаю, а психологи – это вообще нормальная практика в клубах НХЛ. Наша лига рано или поздно тоже придет к этому.

– Как вам Торонто?

– Понравился. Ходил по несколько часов в день гулял, потом спал, шел на ужин. В общем, ничего интересного, – сказал 21-летний форвард, заключивший контракт с «Торонто» после завоевания Кубка Гагарина с «Металлургом».

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3 комментария
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Психолог Торонто нужен сильный, столько слез вытерпеть не каждый может
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Ответ artem klishin
шкет рассказывает про нормальную практику в НХЛ, ни разу там не сыграв. умора
То ли дело Шипачев))
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