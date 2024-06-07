Канарейкин о Радулове в «Локомотиве»: «Решили сделать ставку на опытного игрока. Этот шаг должен принести прогресс»

Теги Локомотив Федор Канарейкин Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Федор Канарейкин прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Решение «Локомотива» доверить Радулову роль лидера наводит на мысль, что команда сделала анализ по итогам сезона. Решили сделать ставку на такого сильного, опытного [игрока].

Видят, что этот шаг должен принести прогресс и «Локомотив» ввяжется в борьбу за Кубок Гагарина», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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