Канарейкин о Радулове в «Локомотиве»: «Решили сделать ставку на опытного игрока. Этот шаг должен принести прогресс»
Федор Канарейкин прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».
«Решение «Локомотива» доверить Радулову роль лидера наводит на мысль, что команда сделала анализ по итогам сезона. Решили сделать ставку на такого сильного, опытного [игрока].
Видят, что этот шаг должен принести прогресс и «Локомотив» ввяжется в борьбу за Кубок Гагарина», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.