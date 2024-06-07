Канарейкин о Радулове в «Локомотиве»: «Решили сделать ставку на опытного игрока. Этот шаг должен принести прогресс»

Федор Канарейкин прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Решение « » доверить роль лидера наводит на мысль, что команда сделала анализ по итогам сезона. Решили сделать ставку на такого сильного, опытного [игрока].

Видят, что этот шаг должен принести прогресс и «Локомотив» ввяжется в борьбу за », – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.