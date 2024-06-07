Юрзинов о старте сборов в августе: «Слепо копируя НХЛ, мы отказываемся от системы Тарасова и Тихонова. Их школа – краеугольный камень, за счет 2-месячной подготовки наш хоккей стал лучшим в мире»

Теги Виктор Тихонов Владимир Юрзинов НХЛ КХЛ Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Виктор Пучков Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о том, что сборы клубов КХЛ начнутся в августе.

– Напомню, что школа Тарасова, Чернышева, Тихонова, Пучкова и других наших легендарных тренеров – в основе нашего хоккея, его краеугольный камень. Во многом за счет двухмесячной предсезонной подготовки наш хоккей сделал огромный шаг вперед, стал лучшим в мире, диктовал мировую моду.

Сегодня иногда читаю, что эта подготовка устарела, что в течение двух месяцев хоккеисты занимались только беготней. Заблуждение! Нагрузки на льду и «земле» были сбалансированы, плюс шла отработка тактико-технических действий, игры в равных составах, большинстве, меньшинстве.

Баланс нагрузок и технико-тактических занятий определялся не с потолка. Работали комплексные научные группы, шла профессиональная дискуссия, каждый тренировочный план защищался.

Благодаря этому обеспечивались развитие всей школы хоккея и в первую очередь – молодежи. Поэтому в советском хоккее была очень жесткая конкуренция, молодые постоянно прессинговали на ветеранов, шла безболезненная смена поколений.

– В чем тогда проблема, Владимир Владимирович?

– В предстоящем клубном сезоне летняя подготовка впервые начинается в августе. Это говорит о том, что мы, слепо копируя НХЛ, по сути, отказываемся от системы Тарасова и Тихонова.

Миллион раз говорилось о том, что НХЛ – особая лига, в которой собраны лучшие мастера мирового хоккея. Это элита нашей игры, она сформирована, ей нужна весьма специфическая подготовка к сезону, которую короткие тренировочные лагеря за океаном и обеспечивают.

Времена меняются, что-то взять из североамериканской системы можно. Но слепо переносить эту систему на нашу почву – затея крайне сомнительная. В первую очередь она не обеспечит подготовку молодежи, преемственность поколений.

Но старт подготовки лишь в августе – это только половина беды.

– В чем вторая половина?

– По сути, мы не просто оказываемся от школы Тарасова, мы ее запрещаем! Никак иначе не могу объяснить запрет на открытие тренировочных лагерей в июле.

Более того, в кулуарах говорится о каких-то штрафах для нарушителей. Вот это мне совершенно не понятно, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов.

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9 комментариев
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А, ещё лучше запирать их на весь сезон на базах, без выходных и связей с семьями, с одним телефоном- автоматом в холле, и тренироваться, тренироваться. По утрам - политинформация И, результаты попрут!!! Только с кем играть? Талибан, сев.корея, эритрея... Ничего, жить можно...
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+7
Во-первых, точно лучший в мире?
Во-вторых, за чей счет 2х месячные сборы?
В-третьих, до скольки лет в среднем доживали прошедшие" тарасовскую школу", при том что в чемпионате проводили по 30 игр?
+7
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Игроки современные к 1 августа уже готовыми должны подходить.Больше професионализма стало.Готов не будешь место в составе не получишь.
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+5
Ответ притвиц
Наверное он и прав, результат обеспечивают тренировки, понятен принцип в НХЛ, там за сезон в регулярке играется 82 игры, они форму и доберут в этих "лишний играх" у нас же игр всего 68, в НХЛ что бы пройти столь длинный путь регулярки, да еще и игры в плей-офф в НХЛ возможно и не нужен столь интенсивный и растяный цикл тренировок, много игр да еще длинный тренировочный цикл, сил у игроков может и не хватить , как раз к главным играм плей-офф, лично мне так кажется.
68 и 82 — не велика разница. В советские времена чемпионат длился около 40 туров и никакого плей-офф.
+3
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+3
Ответ shickana
Во-первых, точно лучший в мире? Во-вторых, за чей счет 2х месячные сборы? В-третьих, до скольки лет в среднем доживали прошедшие" тарасовскую школу", при том что в чемпионате проводили по 30 игр?
Какая разница, до скольки лет доживали? Пушечное мясо у нас всегда во имя родины работало, остальное неважно.
И хоккей наш, как и вообще всё - лучшее в мире. Мы же русские, на втором месте нигде быть не можем
+4
-3
+1
Наверное он и прав, результат обеспечивают тренировки, понятен принцип в НХЛ, там за сезон в регулярке играется 82 игры, они форму и доберут в этих "лишний играх" у нас же игр всего 68, в НХЛ что бы пройти столь длинный путь регулярки, да еще и игры в плей-офф в НХЛ возможно и не нужен столь интенсивный и растяный цикл тренировок, много игр да еще длинный тренировочный цикл, сил у игроков может и не хватить , как раз к главным играм плей-офф, лично мне так кажется.
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Тогда нужно начать работой с молодежью, выработать систему подготовки, а также чтобы краеугольным камнем детских лиг не были результаты, а подготовленные кадры. Ещё бы не помешало улучшить условия всех команд, качественно подготовить детских тренеров.
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Это было целесообразно в клубной системе, заточенной под сборную. Сборная не играет (команда с индексом 25 — это несерьезно, это игрушка в руках одного известного человека), и будет ли играть неизвестно. Есть КХЛ, которая позиционировалась как наш ответ НХЛ. Сейчас КХЛ (и российский хоккей, в целом) вынуждено оказалась в позиции, в которой НХЛ существовала добровольно, т.е. как таковая сборная не участвует в ОИ и ЧМ. Количество игр увеличено в угоду зрительскому интересу, двухмесячные сборы никому не нужны. В конце концов существует МХЛ, где можно было бы попробовать в качестве эксперимента то, о чем говорит Юрзинов. P.s. но постойте ведь Красная машина типа про это? либо чего-то не понимаю).
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Ответ Maxim Shumov
Какая разница, до скольки лет доживали? Пушечное мясо у нас всегда во имя родины работало, остальное неважно. И хоккей наш, как и вообще всё - лучшее в мире. Мы же русские, на втором месте нигде быть не можем
Осталось узнать - в чем и где мы на первом месте.
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