Юрзинов о старте сборов в августе: «Слепо копируя НХЛ, мы отказываемся от системы Тарасова и Тихонова. Их школа – краеугольный камень, за счет 2-месячной подготовки наш хоккей стал лучшим в мире»

Владимир Юрзинов высказался о том, что сборы клубов КХЛ начнутся в августе.

– Напомню, что школа Тарасова, , , Пучкова и других наших легендарных тренеров – в основе нашего хоккея, его краеугольный камень. Во многом за счет двухмесячной предсезонной подготовки наш хоккей сделал огромный шаг вперед, стал лучшим в мире, диктовал мировую моду.

Сегодня иногда читаю, что эта подготовка устарела, что в течение двух месяцев хоккеисты занимались только беготней. Заблуждение! Нагрузки на льду и «земле» были сбалансированы, плюс шла отработка тактико-технических действий, игры в равных составах, большинстве, меньшинстве.

Баланс нагрузок и технико-тактических занятий определялся не с потолка. Работали комплексные научные группы, шла профессиональная дискуссия, каждый тренировочный план защищался.

Благодаря этому обеспечивались развитие всей школы хоккея и в первую очередь – молодежи. Поэтому в советском хоккее была очень жесткая конкуренция, молодые постоянно прессинговали на ветеранов, шла безболезненная смена поколений.

– В чем тогда проблема, Владимир Владимирович?

– В предстоящем клубном сезоне летняя подготовка впервые начинается в августе. Это говорит о том, что мы, слепо копируя НХЛ, по сути, отказываемся от системы и Тихонова.

Миллион раз говорилось о том, что – особая лига, в которой собраны лучшие мастера мирового хоккея. Это элита нашей игры, она сформирована, ей нужна весьма специфическая подготовка к сезону, которую короткие тренировочные лагеря за океаном и обеспечивают.

Времена меняются, что-то взять из североамериканской системы можно. Но слепо переносить эту систему на нашу почву – затея крайне сомнительная. В первую очередь она не обеспечит подготовку молодежи, преемственность поколений.

Но старт подготовки лишь в августе – это только половина беды.

– В чем вторая половина?

– По сути, мы не просто оказываемся от школы Тарасова, мы ее запрещаем! Никак иначе не могу объяснить запрет на открытие тренировочных лагерей в июле.

Более того, в кулуарах говорится о каких-то штрафах для нарушителей. Вот это мне совершенно не понятно, – сказал трехкратный олимпийский чемпион .