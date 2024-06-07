Юрзинов о старте сборов в августе: «Слепо копируя НХЛ, мы отказываемся от системы Тарасова и Тихонова. Их школа – краеугольный камень, за счет 2-месячной подготовки наш хоккей стал лучшим в мире»
Владимир Юрзинов высказался о том, что сборы клубов КХЛ начнутся в августе.
– Напомню, что школа Тарасова, Чернышева, Тихонова, Пучкова и других наших легендарных тренеров – в основе нашего хоккея, его краеугольный камень. Во многом за счет двухмесячной предсезонной подготовки наш хоккей сделал огромный шаг вперед, стал лучшим в мире, диктовал мировую моду.
Сегодня иногда читаю, что эта подготовка устарела, что в течение двух месяцев хоккеисты занимались только беготней. Заблуждение! Нагрузки на льду и «земле» были сбалансированы, плюс шла отработка тактико-технических действий, игры в равных составах, большинстве, меньшинстве.
Баланс нагрузок и технико-тактических занятий определялся не с потолка. Работали комплексные научные группы, шла профессиональная дискуссия, каждый тренировочный план защищался.
Благодаря этому обеспечивались развитие всей школы хоккея и в первую очередь – молодежи. Поэтому в советском хоккее была очень жесткая конкуренция, молодые постоянно прессинговали на ветеранов, шла безболезненная смена поколений.
– В чем тогда проблема, Владимир Владимирович?
– В предстоящем клубном сезоне летняя подготовка впервые начинается в августе. Это говорит о том, что мы, слепо копируя НХЛ, по сути, отказываемся от системы Тарасова и Тихонова.
Миллион раз говорилось о том, что НХЛ – особая лига, в которой собраны лучшие мастера мирового хоккея. Это элита нашей игры, она сформирована, ей нужна весьма специфическая подготовка к сезону, которую короткие тренировочные лагеря за океаном и обеспечивают.
Времена меняются, что-то взять из североамериканской системы можно. Но слепо переносить эту систему на нашу почву – затея крайне сомнительная. В первую очередь она не обеспечит подготовку молодежи, преемственность поколений.
Но старт подготовки лишь в августе – это только половина беды.
– В чем вторая половина?
– По сути, мы не просто оказываемся от школы Тарасова, мы ее запрещаем! Никак иначе не могу объяснить запрет на открытие тренировочных лагерей в июле.
Более того, в кулуарах говорится о каких-то штрафах для нарушителей. Вот это мне совершенно не понятно, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов.
Во-вторых, за чей счет 2х месячные сборы?
В-третьих, до скольки лет в среднем доживали прошедшие" тарасовскую школу", при том что в чемпионате проводили по 30 игр?
И хоккей наш, как и вообще всё - лучшее в мире. Мы же русские, на втором месте нигде быть не можем