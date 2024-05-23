Юрзинов о медиа: «Первые ругаются на тренеров и хоккеистов, вторые – как сороки, перебирают слухи и обсуждают суммы. Это не хоккейная журналистика! Должна быть интересна игра»

Владимир Юрзинов поделился мыслями относительно хоккейной журналистики.

– В свое время Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, другие наши классики уделяли серьезное внимание взаимодействию с журналистами, общению с ними, взаимному росту.

Это помогло сформироваться школе журналистики, у нашей прессы появилось свое лицо, она хорошо разбиралась в нашей игре, помогала ее развитию.

Виктор Васильевич внимательно следил за журналистами. Когда кто-то допускал ругань, помнится, мог у «героя» жестко спросить: «А ты кто такой?!».

При этом конструктивную критику, наоборот, ценил, старался вывести ее автора на диалог, со своей точки зрения что-то разъяснить.

К сожалению, сегодня не всех наших журналистов узнаю. Если обобщать, они разделились на две группы. Первая – как сапожники, ругается на тренеров и хоккеистов. Вторая – как сороки, перебирает слухи и обсуждает суммы.

Ребята, мне кажется, это не хоккейная журналистика! Вам должна быть интересна не только ругань или бухгалтерия, вам должна быть интересна наша игра!

В КХЛ много интересных тренеров и хоккеистов, пропагандируйте их, находите профессиональные приемы! Полюбите хоккей!

– Как вдохновить прессу на эту любовь?

– На мой взгляд, большую роль здесь могли бы сыграть клубы и лига. Они должны определять стандарты журналистской работы, помогать разбираться в хоккее, поощрять конструктивную критику.

Хотя КХЛ, наоборот, по-моему запуталась в этих стандартах. Или же просто не знает, что это такое.

Я вам скажу, что вопрос освещения хоккея не менее важен, чем тренерский вопрос.

Поверьте, это аксиома: не будет в стране школы журналистики – не будет и тренерской школы. И наоборот. Связь между этими профессиями прямая и огромная! – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.