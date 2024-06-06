Юрий Новиков: «Флорида» против «Рейнджерс» – суперсерия, должна войти в историю российского хоккея. Дуэль Шестеркина и Бобровского – за гранью»

Юрий Новиков восторженно отозвался о серии «Флорида» – «Рейнджерс».

«Пантерс» победили со счетом 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Эдмонтоном».

«В полуфинале Кубка Стэнли я немножко симпатизировал «Флориде», потому что «Рейнджерс» – зазнайки. Но серия эта получилась невероятной.

Это была суперсерия. Другого слова я подобрать не могу. Не представляю, какое опустошение испытали в «Рейнджерс». У этой команды были огромные надежды. Как говорится, все при них. Но вот такой получился результат.

Дуэль Шестеркина и Бобровского – это за гранью. Эта серия должна войти в историю российского хоккея. Я до сих пор под впечатлением от нее», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

«Рейнджерс» проиграли серию жизни. Это был их великий сезон, за которым виднеется спуск