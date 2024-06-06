Зарплата Мэйсека в «Автомобилисте» – 67 млн рублей в год («СЭ»)
Брукс Мэйсек получает в «Автомобилисте» почти 70 миллионов рублей в год .
32-летний немецкий форвард и клуб из Екатеринбурга в начале мая продлили контракт на один год.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Мэйсека в «Автомобилисте» составит 67 миллионов рублей в год.
В минувшем сезоне Брукс стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Автомобилиста» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 47 (23+24) очков в 67 матчах. В Кубке Гагарина-2024 в его активе 7 (1+6) очков в 17 играх.