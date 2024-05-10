Мэйсек о контракте с «Автомобилистом»: «Не очень сложное решение, первоклассная организация. Прошлый сезон – большое достижение, отличный рывок в плей-офф»

Брукс Мэйсек прокомментировал подписание нового контракта с «Автомобилистом».

Нападающий продлил соглашение с клубом на один сезон.

– Брукс, что можешь сказать о прошедшем сезоне?

– Прошлый сезон был большим достижением для нашей команды.

Было действительно удивительно видеть, как все играют с такой страстью и верой в плей-офф.

Это был действительно отличный рывок в плей-офф, и я действительно наслаждался каждым моментом со своими товарищами по команде.

– Рад, что продолжишь играть в «Автомобилисте»? Долго думал перед подписанием нового контракта?

– Конечно, я рад остаться в Екатеринбурге. Я провел пять отличных сезонов в « », и я рад продолжить свою карьеру здесь.

Это было не очень сложное решение. Это первоклассная организация и ко всем участникам здесь относятся как к семье.

Как я уже сказал, я благодарен, что получил возможность продолжить свою карьеру в Екатеринбурге, – сказал .