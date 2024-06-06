Зарплата Полунина в «Локомотиве» – 40 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Теги Локомотив КХЛ Александр Полунин деньги Хоккей

Стала известна зарплата Александра Полунина в «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий и клуб из Ярославля продлят контракт на два года.

«Зарплата форварда «Локомотива» Александра Полунина по новому контракту составит 40 миллионов рублей в год. Заслужил?» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Полунин набрал 24 (14+10) очка за 68 матчей Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 20 игр и 7 (4+3) очков.

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