Зарплата Полунина в «Локомотиве» – 40 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Стала известна зарплата Александра Полунина в «Локомотиве».
Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий и клуб из Ярославля продлят контракт на два года.
«Зарплата форварда «Локомотива» Александра Полунина по новому контракту составит 40 миллионов рублей в год. Заслужил?» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Полунин набрал 24 (14+10) очка за 68 матчей Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф у него 20 игр и 7 (4+3) очков.