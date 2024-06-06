Зарплата Семенова в «Ак Барсе» – 75 млн рублей в год. Кирилл стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ (Артур Хайруллин)

Кирилл Семенов стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ.

В конце апреля «Ак Барс» продлил контракт с 29-летним форвардом на 3 года.

«Одним из самых дорогих игроков КХЛ становится . Зарплата нападающего « » составит 75 миллионов рублей в год. А контракт, напомню, на три года»,- написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне Кирилл сыграл 68 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 41 (13+28) очко.

На счету хоккеиста также 5 матчей в плей-офф за «Ак Барс».