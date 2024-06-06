Зарплата Семенова в «Ак Барсе» – 75 млн рублей в год. Кирилл стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс КХЛ Кирилл Семенов деньги Хоккей

Кирилл Семенов стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ.

В конце апреля «Ак Барс» продлил контракт с 29-летним форвардом на 3 года.

«Одним из самых дорогих игроков КХЛ становится Кирилл Семенов. Зарплата нападающего «Ак Барса» составит 75 миллионов рублей в год. А контракт, напомню, на три года»,- написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В минувшем сезоне Кирилл сыграл 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 41 (13+28) очко.

На счету хоккеиста также 5 матчей в плей-офф за «Ак Барс».

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15 комментариев
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Для форварда третьего звена,с нулем очков плей офф, наверное сильно переплатили,но это же валиуллин!)
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Ответ Robs
Для форварда третьего звена,с нулем очков плей офф, наверное сильно переплатили,но это же валиуллин!)
Ну это проблема Ак Барса, что его там в 3 звене используют. Он вообще хороший универсал. Большинство, меньшинство-легко. После обмена Кошелева их связка в моменте была одна из лучших в КХЛ. Очень жалко, что ушел из Авангарда
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Эээ как так ? Надо было 45 указать и 40 в конверте!!!! АК барс уже не тот
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Переплата конечно но на фоне свечникова недоплата
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Ответ Маша Шукшина
Их связка в плей-офф набрала одно очко на троих) , при этом играя в большинстве. «В моменте» тут ключевое слово и не в плей-офф. К слову в прошлом году в плей-офф у него было немногим больше, за 24 игры 5 очков
Сейчас гляну статистику. Что-то мне подсказывает, что он играл в большинстве 20-30 секунд за 2 минуты, а остальное время проводили Радулов, Шипачев, Яшкин, Сафонов, Кагарлицкий. Если неправ извинюсь)))
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Да отрабатывает он свой контракт на эти деньги .
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На Семёнове весь акбарс и держиться.
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Ну так. Причем постоянно с разными партнерами. Если не ошибаюсь часть сезона провел в звене с Галиевым и Петровым, которые сдали сильно
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Минус 30% в карман руководства и того???))
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Ну это проблема Ак Барса, что его там в 3 звене используют. Он вообще хороший универсал. Большинство, меньшинство-легко. После обмена Кошелева их связка в моменте была одна из лучших в КХЛ. Очень жалко, что ушел из Авангарда
Во времена Хартли очень мощно смотрелся в Авангарде!)
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0
Ответ Robs
Для форварда третьего звена,с нулем очков плей офф, наверное сильно переплатили,но это же валиуллин!)
В ПО весь Ак Барс обделался так-то, не только Семёнов
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Ну это проблема Ак Барса, что его там в 3 звене используют. Он вообще хороший универсал. Большинство, меньшинство-легко. После обмена Кошелева их связка в моменте была одна из лучших в КХЛ. Очень жалко, что ушел из Авангарда
Их связка в плей-офф набрала одно очко на троих) , при этом играя в большинстве. «В моменте» тут ключевое слово и не в плей-офф. К слову в прошлом году в плей-офф у него было немногим больше, за 24 игры 5 очков
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Ответ barsik94
В ПО весь Ак Барс обделался так-то, не только Семёнов
У Семенова и в прошлом году в 24 играх было 5 очков и был далек от лидеров, у Дыняка с Лямкиным и Петровым очков больше. 12-тый по стате в команде был
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Ответ pavelrytov@icloud.com
Сейчас гляну статистику. Что-то мне подсказывает, что он играл в большинстве 20-30 секунд за 2 минуты, а остальное время проводили Радулов, Шипачев, Яшкин, Сафонов, Кагарлицкий. Если неправ извинюсь)))
Посмотрите, они порой выходили первой бригадой и там далеко было не 20 секунд
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