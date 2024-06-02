Панарин после вылета «Рейнджерс»: «У нас хорошая команда, которая отдала все силы»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин высказался после вылета «Рейнджерс» из плей-офф-2024.

Клуб уступил в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Панарин прервал серию из 8 игр без голов, забив на 58:20.

«Я бы сказал, что у нас хорошая команда, которая отдала все силы.

Эти игры были довольно плотными», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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