Панарин после вылета «Рейнджерс»: «У нас хорошая команда, которая отдала все силы»
Артемий Панарин высказался после вылета «Рейнджерс» из плей-офф-2024.
Клуб уступил в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Панарин прервал серию из 8 игр без голов, забив на 58:20.
«Я бы сказал, что у нас хорошая команда, которая отдала все силы.
Эти игры были довольно плотными», – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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