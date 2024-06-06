Протас о контракте с «Вашингтоном» на 16,875 млн: «Думаешь: ого, ничего себе! Какой-то новый этап в карьере, повышается давление – надо оправдывать эти деньги»

Алексей Протас высккзался о контракте с «Вашингтоном» на 16,875 млн долларов.

В январе «Вашингтон» продлил соглашение с на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов. Общая сумма контракта – 16,875 млн.

– Ты подписал новый пятилетний контракт. Как проходили переговоры? Принимал в них участие?

– Да. Меня вызывали на разговор, спрашивали, что я думаю. Ответил, что «Вашингтон» – команда, которая поверила в меня, выбрала на драфте, поэтому хочу продолжать играть за нее, отплатить за доверие. Мне все очень нравится в клубе, это отличная организация.

На том и сошлись, а дальше занимался агент. Все произошло очень быстро – гораздо быстрее, чем я ожидал. Спасибо Дэну и его агентству, которые проделали огромную работу. Помню, подписал контракт в самолете, мы как раз отправлялись на выезд.

– Новое соглашение совпало с твоей самой продолжительной сухой серией в сезоне, которая началась незадолго до подписания и продолжалась прилично после него. Можно ли связать эти два факта?

– Нет. Наоборот, было приятно, что со мной подписали новый контракт во время спада у команды – значит, в меня верят. Это лишь мотивировало доказать, что не зря.

– То есть не было такого, что ты крепко загнался, появилась гиперответственность, гипермотивация отработать контракт вот прямо сейчас?

– Нет, ничего такого сумасшедшего.

– А в принципе ты загоняешься из-за серий без голов, без очков?

– Конечно. Пытаешься разобраться, в чем проблема, но в то же время тренерский штаб постоянно поддерживает. Спады бывают у всех, от этого никуда не денешься – нужно просто продолжать работать.

Хочется, чтобы таких серий было как можно меньше, но и относиться к ним необходимо правильно. Невероятно сложно пройти весь сезон на одном дыхании.

– Помню, после подписания контракта твой агент говорил, что у тебя были сомнения: не завышена ли сумма? Было такое?

– Было. Возможно, с непривычки. Думаешь: ого, ничего себе! Какой-то новый этап в карьере. Скорее всего, с этим многие сталкивались.

– Сумма 16,875 млн долларов взрывает мозг, или все окей?

– Понимаю, насколько это классно, но и насколько повышается давление, ведь ты должен оправдывать эти деньги.

– Твоя игра ценна не только очками – еще многими деталями, которые не всем видны. Но все-таки важно ли также быть результативным?

– Важно. В конце концов ты понимаешь, что очки имеют большое значение для нападающего. Да, не всегда получается. Но я стараюсь работать над всеми аспектами, чтобы поднять и результативность.

С другой стороны, когда преимущественно играешь только «5 на 5» или в меньшинстве, тяжелее набирать очки. Стараюсь выжать максимум из того, что имею, и быть все лучше в той роли, которую отводят мне в команде.

– У тебя было не так много большинства в сезоне. Рассчитываешь увеличить время?

– Да. В прошедшем сезоне я знал и понимал свою роль. Когда выпадала возможность, выходил на большинство. Знал, что должен быть всегда готов, если случатся травмы, появится шанс.

То же самое можно сказать про меньшинство. Помогал, когда выпускали, или фокусировался на игре «5 на 5», если нет. Главное – прогрессировать, и ролей будет становиться больше, – сказал белорусский нападающий « » Протас.