Алексей Протас: «Горд и счастлив продлить контракт с «Вашингтоном», командой, которая поверила в меня и дала мне шанс осуществить свою мечту»

Теги Вашингтон НХЛ Алексей Протас Хоккей

Алексей Протас высказался о продлении контракта с «Вашингтоном».

«Кэпиталс» заключили новое соглашение с хоккеистом на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов.

«Я очень горд и счастлив продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталс», командой, которая поверила в меня и дала мне шанс играть в НХЛ и осуществить свою мечту.

Я хотел бы поблагодарить семью «Кэпс» за доверие и поддержку, и мне не терпится продолжить работать и выкладываться каждый раз, когда я выхожу на лед с командой. Вперед, «Кэпс»! – написал Протас

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1 комментарий
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Алексей красавчик, трудяга. Удачи и без травм🙏💪
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