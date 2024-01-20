Алексей Протас: «Горд и счастлив продлить контракт с «Вашингтоном», командой, которая поверила в меня и дала мне шанс осуществить свою мечту»

Алексей Протас высказался о продлении контракта с «Вашингтоном».

«Кэпиталс» заключили новое соглашение с хоккеистом на 5 лет с кэпхитом 3,375 млн долларов.

«Я очень горд и счастлив продлить контракт с «Вашингтон Кэпиталс», командой, которая поверила в меня и дала мне шанс играть в и осуществить свою мечту.

Я хотел бы поблагодарить семью «Кэпс» за доверие и поддержку, и мне не терпится продолжить работать и выкладываться каждый раз, когда я выхожу на лед с командой. Вперед, «Кэпс»! – написал .