Протас о том, что «Вашингтон» играет ради рекорда Овечкина: «Миф. Он никогда не тянет на себя. Александр – абсолютно про команду»

Алексей Протас поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Нередко читаю, что «Вашингтон» – команда, которая играет ради рекорда Овечкина. Ты с этим вряд ли согласишься.

– Конечно, не соглашусь. Чтобы развеять этот миф, достаточно посмотреть его интервью, как реагирует на успехи «Вашингтона». Сразу становится понятно, что этот человек – абсолютно про команду.

Он отчетливо понимает, насколько командные достижения переплетаются с индивидуальными, никогда не тянет на себя. Можно у любого спросить, с какой готовностью Овечкин идет на помощь, о его лидерских качествах.

Я убедился в этом, когда побыл с Александром в одной раздевалке. У него очень много энергии, постоянная готовность помочь и радость за успехи любого в команде. Порой даже более искренняя, чем за свои.

– Учитывая его неизбежное физическое старение, Овечкин – по-прежнему фанат хоккея и человек, который получает от него удовольствие?

– Сто процентов. Посмотрите, как он радуется голам, победам, и поймете, насколько этот человек голоден до игры. Овечкин дает пример и мотивирует ребят не только в «Вашингтоне», но и по всему миру, – сказал нападающий « » .