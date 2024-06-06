Протас о том, что «Вашингтон» играет ради рекорда Овечкина: «Миф. Он никогда не тянет на себя. Александр – абсолютно про команду»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Протас Хоккей

Алексей Протас поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Нередко читаю, что «Вашингтон» – команда, которая играет ради рекорда Овечкина. Ты с этим вряд ли согласишься.

– Конечно, не соглашусь. Чтобы развеять этот миф, достаточно посмотреть его интервью, как Александр реагирует на успехи «Вашингтона». Сразу становится понятно, что этот человек – абсолютно про команду.

Он отчетливо понимает, насколько командные достижения переплетаются с индивидуальными, никогда не тянет на себя. Можно у любого спросить, с какой готовностью Овечкин идет на помощь, о его лидерских качествах.

Я убедился в этом, когда побыл с Александром в одной раздевалке. У него очень много энергии, постоянная готовность помочь и радость за успехи любого в команде. Порой даже более искренняя, чем за свои.

– Учитывая его неизбежное физическое старение, Овечкин – по-прежнему фанат хоккея и человек, который получает от него удовольствие?

– Сто процентов. Посмотрите, как он радуется голам, победам, и поймете, насколько этот человек голоден до игры. Овечкин дает пример и мотивирует ребят не только в «Вашингтоне», но и по всему миру, – сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.

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10 комментариев
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Ответ SPARTACUS2022
Конечно не играют. А 2 минуты в большинстве не меняясь в левом кружочке, так это совпадение.
Ну логично. Зачем такую пушку убирать. Человек лучший по голам в большинстве.
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+6
Достаточно посмотреть не интервью, а игру Вашингтона… сразу станет ясно ради чего они играют… когда франшиза заточена на создание новой команды, которая будет через несколько лет стабильно играть в ПО это видно, но это не про Вашингтон
+4
-3
+1
Ответ Genriwhite
Ну логично. Зачем такую пушку убирать. Человек лучший по голам в большинстве.
А почему же тогда у Вашингтона одно из худших реализаций большинства в лиге?
+3
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Леша тут тебе уже крупные специалисты игры уже начали обьяснять как ты не прав. им же однозначно виднее чем тебе))
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0
Ответ SPARTACUS2022
А почему же тогда у Вашингтона одно из худших реализаций большинства в лиге?
Ну это в этом сезоне. Много факторов сложились и поэтому так произошло. На дистанции у них большинство одно из лучших было. Так что не большой кризис не значит что они должны посадить Овечкина и играть без него. Все равно в команде нет сопоставимого игрока даже учитывая его возраст. А вот то что у них игрок в 38 один из лучших это как раз вопросы к менеджерам.
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Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Достаточно посмотреть не интервью, а игру Вашингтона… сразу станет ясно ради чего они играют… когда франшиза заточена на создание новой команды, которая будет через несколько лет стабильно играть в ПО это видно, но это не про Вашингтон
И что там в матчах, неужели Ови играет почти 60 минут и все пасы в атаке только ему?)
Чтобы строить новую команду, надо сначала разгрузить платежку, чем Вашингтон активно и занялся в этом сезоне)
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