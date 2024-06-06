Протас об участии в погоне Овечкина за Гретцки: «Это то, что я буду рассказывать внукам. Большая честь – выходить с ним в одной тройке. Воспоминания на всю жизнь»

Алексей Протас высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

– Твой прогноз: побьет рекорд? Если да, то когда?

– Не хочется загадывать, хочется просто пожелать ему обойтись без травм. А побьет или нет – узнаем в ближайшие несколько лет.

– Ты ведь тоже из тех игроков, которые участвуют в великой погоне – несколько голов Овечкин забил при твоем участии, в том числе в прошлом сезоне.

– Пожалуй, это то, что я буду рассказывать внукам, когда закончу с хоккеем. Так и так, было дело. Думаю, все участники погони будут ее вспоминать.

Безусловно, это большая честь – выходить с в одной тройке, где-то в большинстве. Воспоминания, эмоции на всю жизнь. О них ты всегда с гордостью будешь рассказывать, – сказал нападающий « » .