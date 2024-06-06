Ротенберг о турне «России 25»: «У нас высочайшие рейтинги. Тур показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне»

Роман Ротенберг рассказал о рейтингах турне сборной «России 25».

В среду в рамках Петербургского международного экономического форума « » был награжден в номинации «Спортивное ДНК». Ротенберг вручил приз заместителю генерального продюсера телеканала Василию Конову.

«Не было бы возможно развивать хоккей на таком уровне без показа на федеральном канале.

У нас в туре сборной России, на Кубке Первого канала высочайшие рейтинги. Тур сборной показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне.

И, конечно, благодаря «Матч ТВ» это все возможно, он помогает нам побеждать», – сказал главный тренер и «России 25» Роман Ротенберг на церемонии награждения.