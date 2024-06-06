Ротенберг о турне «России 25»: «У нас высочайшие рейтинги. Тур показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне»
Роман Ротенберг рассказал о рейтингах турне сборной «России 25».
В среду в рамках Петербургского международного экономического форума «Матч ТВ» был награжден в номинации «Спортивное ДНК». Ротенберг вручил приз заместителю генерального продюсера телеканала Василию Конову.
«Не было бы возможно развивать хоккей на таком уровне без показа на федеральном канале.
У нас в туре сборной России, на Кубке Первого канала высочайшие рейтинги. Тур сборной показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне.
И, конечно, благодаря «Матч ТВ» это все возможно, он помогает нам побеждать», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг на церемонии награждения.
Хотя в новости от Ротенберга, я захожу только ради комментов.