Ротенберг о турне «России 25»: «У нас высочайшие рейтинги. Тур показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне»

Теги СКА рейтинги телевидение Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о рейтингах турне сборной «России 25».

В среду в рамках Петербургского международного экономического форума «Матч ТВ» был награжден в номинации «Спортивное ДНК». Ротенберг вручил приз заместителю генерального продюсера телеканала Василию Конову.

«Не было бы возможно развивать хоккей на таком уровне без показа на федеральном канале.

У нас в туре сборной России, на Кубке Первого канала высочайшие рейтинги. Тур сборной показал, что несмотря на все ситуации, мы играем в хоккей на высочайшем уровне.

И, конечно, благодаря «Матч ТВ» это все возможно, он помогает нам побеждать», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг на церемонии награждения.

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9 комментариев
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Кто-нибудь смотрел вообще игры этого "тура"?
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о высочайшем уровне скажешь,когда в безкомпромисной борьбе сборную Индии победить сможешь..
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Показать рейтинг. Отчитаться за потраченное бабло. Себя не обидеть. Так и живем. Работать вдумчиво и на перспективу не хотим! Создавать точки роста в регионах. Анализировать изменения, подходы в подготовке хоккеистов. Готовить лучше молодежь. Зачем?
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Шизанулся на рейтингах.
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Реально не дружит с головой. Папино бабло вообще снесло крышу.
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Ответ Revaforeva
Кто-нибудь смотрел вообще игры этого "тура"?
2 миллиарда человек, включая 100 миллионов с Венеры. И это наши люди, а не те кто строчат комменты на спортсе из-за границы.

Хотя в новости от Ротенберга, я захожу только ради комментов.
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А этот всё никак не проснётся.
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Ответ Mikl_5555
о высочайшем уровне скажешь,когда в безкомпромисной борьбе сборную Индии победить сможешь..
И в финале обыграть Турцию.
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Да скоро рейтинг опять поднимется,с Индеей в хоккей на траве в коньках играть будем
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