Журналист TheScore: «Бобровский уже имеет все шансы войти в Зал хоккейной славы. Кубок Стэнли гарантирует ему попадание с первой попытки»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Кертис Джозеф НХЛ Хенрик Лундквист Том Баррассо Майк Вернон Зал хоккейной славы Хоккей

Журналист TheScore заявил, что Сергей Бобровский может войти в Зал славы.

Российский вратарь помог «Флориде» выйти в финал Кубка Стэнли, где «Пантерс» сыграют с «Эдмонтоном».

«Три года назад это казалось безумием. В первые два сезона в составе «Пантерс» Сергей Бобровский, казалось, был в упадке, а его контракт считался одним из худших в НХЛ. Но с тех пор он кардинально изменил сценарий своей карьеры. Он показал отличные результаты в регулярных чемпионатах 2021/22 и 2023/24, а также вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли в 2023 году.

«Пантерс» не требовалось, чтобы Бобровский был столь же эффектен в нынешнем плеф-офф, но он по-прежнему был надежен, отразив 90,8% процента бросков и пропуская в среднем 2,2 гола.

Кубкок Стэнли – единственное, чего не хватает в резюме 35-летнего вратаря. Мы видели, насколько важно для вратаря попасть в Зал хоккейной славы, о чем свидетельствует недавнее включение туда Тома Баррассо и Майка Вернона, а не Кертиса Джозефа, например.

Бобровский уже имеет все шансы попасть в Зал хоккейной славы. Он дважды брал «Везина Трофи», еще 28 побед позволят ему занять 10-е место по количеству побед за всю историю. Ему не хватает всего 64 побед, чтобы обогнать Хенрика Лундквиста и занять шестое место.

Но перстень обладателя Кубка Стэнли практически гарантировал бы Бобровскому вступление в Зал хоккейной славы с первой же попытки», – написал Джош Вегман.

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4 комментария
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Если возьмёт, то Кубок Стэнли + 2 Везины. Тут вариантов не включить-то не будет)
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+4
Ответ FaithDevotion
Если возьмёт, то Кубок Стэнли + 2 Везины. Тут вариантов не включить-то не будет)
С КС ещё и конь наклевывается.
Киперов с конём вообще мало. С двумя Везинами ещё меньше.
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+2
Ответ trouble_shooter
С КС ещё и конь наклевывается. Киперов с конём вообще мало. С двумя Везинами ещё меньше.
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