Барков о Бобровском: «Самый трудолюбивый парень, которого я видел – и очень спокойный. Трудно поверить, что ему 35»

Александр Барков высказался об игре с Сергеем Бобровским.

«Он самый трудолюбивый парень, которого я когда-либо видел. Он очень усердно работает и при этом очень спокоен. Каждый день на тренировках он получает удовольствие.

На утренних раскатках он получает удовольствие. Когда видишь его на разминках, понимаешь, что он покажет свою лучшую игру. Он невероятен.

Ему 35 лет – в это очень трудно поверить. Он был великолепен, и здорово за ним наблюдать с такого близкого расстояния», – сказал нападающий «Флориды».