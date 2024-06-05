Компания экс-игрока «Локо» и депутата Горохова за 547 млн рублей отремонтирует Московский проспект и 6 улиц в Ярославле

Теги Локомотив Илья Горохов бизнес КХЛ Политика деньги Михаил Евраев Хоккей

Компания экс-игрока «Локомотива» отремонтирует проспект и шесть улиц в Ярославле.

Компания «Профиль-плюс», которой руководит депутат Ярославской областной Думы и бывший капитан «Локомотива» Илья Горохов, отремонтирует Московский проспект и еще шесть улиц в Ярославле.

31 мая состоялся аукцион. Начальная цена контракта составила 550,7 миллиона рублей. Однако подрядчик готов отремонтировать объекты за 547,1 млн.

В общий лот с Московским проспектом вошли улицы Советская, 2-я Транспортная, Пушкина, Волгоградская и два дублера Ленинградского проспекта. На всех объектах необходимо будет провести восстановление и закрепление трассы, асфальтировку дороги с организацией движения при ремонте и уборку после завершения всех работ.

По условиям контракта, рабочие будут ремонтировать участок Московского проспекта от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе. Работы должны начать с 1 июля.

Восстановление и закрепление трассы необходимо провести до 15 октября, остальные дорожные работы и утилизацию мусора – до 30 мая 2025 года.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что подрядчик будет работать днем и ночью, чтобы к 1 сентября завершить основные работы. 

Экс-капитан «Локомотива» Горохов задекларировал доход в 26,8 млн рублей за 2021 год – это 3-й показатель среди депутатов муниципалитета Ярославля

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7 комментариев
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Ответ Максим Столбов
Никогда такого не было и вот опять
А претензия то в чем? Горохов после спортивной карьеры нашёл себя в бизнесе. Это хорошо? Хорошо. Ремонтируют дороги. Это хорошо? Хорошо. Так в чем претензия тогда?
+8
-2
+6
Ответ Dr Gonzo
А претензия то в чем? Горохов после спортивной карьеры нашёл себя в бизнесе. Это хорошо? Хорошо. Ремонтируют дороги. Это хорошо? Хорошо. Так в чем претензия тогда?
Главное, чтобы ремонтировал хорошо!
+4
-1
+3
Никогда такого не было и вот опять
+3
-2
+1
Был бы от КПРФ,контракта бы НЕ БЫЛО.
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0
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Хоккейная новость
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А сам будет раствор месить? Клюшкой!
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Ответ Dr Gonzo
А претензия то в чем? Горохов после спортивной карьеры нашёл себя в бизнесе. Это хорошо? Хорошо. Ремонтируют дороги. Это хорошо? Хорошо. Так в чем претензия тогда?
Я прально понял, депутат-госслужащий, рукойводитель коммерческой фирмой?? Все верно?
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