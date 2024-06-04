Экс-тренер «Спартака» Миронов вошел в тренерский штаб «Трактора». Челябинский клуб представил 8 помощников Гру

Теги Трактор Спартак Борис Миронов КХЛ Бенуа Гру Хоккей

Экс-тренер «Спартака» Борис Миронов стал помощником Бенуа Гру в «Тракторе».

Челябинский клуб представил восемь специалистов, которые будут помогать Бенуа Гру.

В тренерский штаб «Трактора» вошли ассистенты Борис Миронов, Рафаэль Рише, Юрий Кузьменков, тренер‑аналитик Максим Смельницкий, тренер по вратарям Петер Шкрабел, тренеры по ОФП Кирилл Гарифуллин, Даниил Бабенко и видеотренер Владимир Гапонов.

Срок соглашения с каждым из специалистов рассчитан до конца сезона‑2024/25.

Миронов с 2021 по 2022 год возглавлял московский «Спартак».

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