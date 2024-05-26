Миронов, вероятно, войдет тренерский штаб «Трактора» (Алексей Шевченко)

Теги Трактор Борис Миронов КХЛ Бенуа Гру Алексей Шевченко Хоккей

Борис Миронов может войти в тренерский штаб Бенуа Гру.

По информации Алексея Шевченко, бывший главный тренер «Спартака», вероятно, станет одним из тренеров «Трактора».

Миронов возглавлял красно-белых в сезоне-2021/22 – на данный момент это последнее место работы 52-летнего тренера. 

«Спартак» под руководством Миронова занял шестое место в Западной конференции и автоматически прошел во второй раунд Кубка Гагарина из-за отказа «Йокерита». В полуфинале конференции проиграл СКА со счетом 1-4 в серии.

10 ноября 2022 года он был отправлен в отставку после шести поражений подряд, на момент ухода команда шла 8-й в таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 очков в 29 играх.

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2 комментария
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Будет переводчиком для Гру, тем более в НХЛ играл.
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Ответ Алексей Тор
Будет переводчиком для Гру, тем более в НХЛ играл.
А мне кажется запосной вариант нашли..
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