Миронов, вероятно, войдет тренерский штаб «Трактора» (Алексей Шевченко)

Борис Миронов может войти в тренерский штаб Бенуа Гру.

По информации , бывший главный тренер «Спартака», вероятно, станет одним из тренеров « ».

возглавлял красно-белых в сезоне-2021/22 – на данный момент это последнее место работы 52-летнего тренера.

«Спартак» под руководством Миронова занял шестое место в Западной конференции и автоматически прошел во второй раунд Кубка Гагарина из-за отказа «Йокерита». В полуфинале конференции проиграл СКА со счетом 1-4 в серии.

10 ноября 2022 года он был отправлен в отставку после шести поражений подряд, на момент ухода команда шла 8-й в таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 очков в 29 играх.