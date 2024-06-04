Эрик Карлссон стал совладельцем футбольного «Бертона» из 3-го дивизиона Англии: «Надеюсь увидеть, как «Бертон» играет против «Арсенала»

Эрик Карлссон стал совладельцем футбольного «Бертона» из английской Лиги 1.

Клуб основан в 1950 году и в настоящее время играет в третьем по рангу дивизионе Англии – Лиге 1. В прошлом сезоне «Бертон» занял 20-е место из 24 команд и сохранил прописку в чемпионате.

Сегодня было объявлено, что 34-летний защитник «Питтсбурга» стал совладельцем клуба.

«Группа владельцев Nordic Football Group обратилась ко мне около года назад, а в минувшие выходные все было окончательно решено.

Будет очень весело. Я много знаю о спорте, но мне не терпится узнать, как все устроено в футбольном мире и со стороны владельцев.

Теперь я надеюсь, что однажды увижу, как «Бертон» играет против «Арсенала», – сказал Эрик Карлссон.

Партнер Карлссона по сборной, защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман, несколько лет является акционером «Плимута» из Чемпионшипа.